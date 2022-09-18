Хоккеисты ЦСК ВВС в стартовом матче первенства ВХЛ одержали победу над ХК «Челны»

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Хоккеисты ЦСК ВВС в стартовом матче первенства Всероссийской хоккейной лиги одержали победу над ХК «Челны» (Набережные Челны) со счетом - 4:3.



У самарцев шайбы забросили:

- Зубчинский Павел (Кутявин Максим, Овчинников Кирилл), 25:01 в бол.;

- Присталов Денис (Торопов Егор, Овчинников Кирилл), 35:26;

- Зубчинский Павел, 36:26;

- Болдин Владислав, 51:54.



18 сентября в СКК «Дворец спорта имени В.С.Высоцкого» (ул. Молодогвардейская, 222) пройдет повторный матч между командами ЦСК ВВС и «Челны». Начало в 17:00.

Вход бесплатный.

Фото: скриншот видео