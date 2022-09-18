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Хоккеисты ЦСК ВВС в стартовом матче первенства ВХЛ одержали победу над ХК «Челны»

18 сентября 2022 14:17
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18 сентября в СКК «Дворец спорта имени В.С.Высоцкого» пройдет повторный матч между командами ЦСК ВВС и «Челны». 

Хоккеисты ЦСК ВВС в стартовом матче первенства Всероссийской хоккейной лиги одержали победу над ХК «Челны» (Набережные Челны) со счетом - 4:3.

У самарцев шайбы забросили:
- Зубчинский Павел (Кутявин Максим, Овчинников Кирилл), 25:01 в бол.;
- Присталов Денис (Торопов Егор, Овчинников Кирилл), 35:26;
- Зубчинский Павел, 36:26;
- Болдин Владислав, 51:54.

18 сентября в СКК «Дворец спорта имени В.С.Высоцкого» (ул. Молодогвардейская, 222) пройдет повторный матч между командами ЦСК ВВС и «Челны». Начало в 17:00.

Вход бесплатный.

 

Фото:  скриншот видео

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