Хоккеисты СШОР №1 первыми оценили новый каток у площади Славы

114

Декабрь наконец-то порадовал самарцев настоящей морозной погодой. По всему городу начали открываться катки. Традиционно, уже в четвертый раз, залили каток и на площади Славы.



Обновленный каток спортсмены оценили по достоинству. «Часто посещаю катки, до тренировки, в свободное время. Лед здесь на высочайшем уровне и хорошо, что есть теплые раздевалки», - отметил воспитанник спортивной школы Арсений Кашуров.



Каток на площади Славы будет работать всю зиму, ежедневно с 11:00 до 23:00. Вход - бесплатный.

Фото: минспорта СО