Хоккеисты "Лады" потерпели третье поражение подряд

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Тольяттинская команда в матче регулярного чемпионата КХЛ принимала нижнекамский "Нефтехимик".

Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:2, пишет Сова.



Счет был открыт в первом периоде канадским нападающим "Нефтехимика" Жан-Себастьеном Ди.



На старте второго периода хоккеисты из Татарстана забросили еще две шайбы с разницей в одну минуту, — отличились Григорий Селезнев и Александр Дергачев.



Только в середине третьего периода хоккеисты "Лады" смогли забить. Первый гол отправил в ворота канадец Трой Джозефс. К концу встречи тольяттинцы сократили отставание до двух шайб. Отличился Павел Куликов. В оставшееся время тренеры тольяттинцев сняли вратаря, однако спасти игру так и не смогли.



По словам главного тренера "Лады" Олега Браташа, игра поделилась пополам:





- Первую часть мы безнадежно проиграли, а вторую оптимистично выиграли. Общий счет не за нас – вот такой печальный итог, - отметил он.





Следующую игру тольяттинские хоккеисты проведут дома 8 февраля (0+). Соперник - хабаровский "Амур".