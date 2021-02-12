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Хоккеистам ЦСК ВВС опять не платят зарплату

12 февраля 2021 13:28
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Хоккеистам ЦСК ВВС опять не платят зарплату

Хоккеистам самарской команды ЦСК ВВС опять не платят зарплату. Об этом рассказал главный тренер клуба Павел Десятков во время пресс-конференции после домашнего матча с воронежским "Бураном", который прошел 11 февраля.

Несмотря на то, что команда победила со счетом 3:2, Десятков рассказал журналистам, что с трудом находит мотивацию для игроков из-за финансовых проблем. "Мы столкнулись с финансовыми трудностями в начале сезона, они продолжались до ноября. Сейчас ситуация, к сожалению, повторяется. Но мы с ребятами договорились, что доиграем чемпионат по честному, выкладываясь в каждой игре", - сказал тренер.

Доиграть самарцам в сезоне осталось всего два матча. ЦСК ВВС, проводит в Высшей лиге уже четвертый сезон и пока не разу не смог сыграть в плей-офф. Не получилось это и теперь - за два матча до конца регулярного сезона команда занимает лишь 21-е место в турнирной таблице, сообщает Самара-КП.

Фото: pixabay.com

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