Хоккеистам «Лады» поставили задачу остаться в КХЛ без ясности с финансированием

103

Резкое урезание бюджетных вливаний и сохранение места в Континентальной хоккейной лиге — таковы рамки, в которых предстоит далее работать тольяттинскому клубу «Лада», пишет Обоз.инфо.

Эти жесткие условия поставили учредители клуба — власти Самарской области, анонсировав параллельно смену его руководства. На данный момент нет никакой информации о том, кто именно встанет у руля «Лады», как и о том, какие спонсоры способны возместить формирующуюся в бюджете клуба дыру. Да и есть ли таковые вообще.

Сегодня тольяттинские хоккеисты проведут выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи». На данный момент «Лада» с 25 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В прошлый четверг тольяттинцы проиграли на своем льду уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии буллитов — 1:2.

В настоящий момент, по информации «СО», декларированный бюджет ХК «Лада» составляет 1 млрд 350 млн рублей. По информации «СО», спортивным профессиональным клубам региона до сих пор не сообщили, на какую именно сумму сократится их финансирование из бюджета области. Как показывает практика, в начале года бюджетные транши задерживаются и начинают поступать в клубы только в феврале. Если вовремя не закрыть возможную брешь, будут образовываться задолженности. Этот пробел планируется закрыть за счет спонсоров. Именно их поиск стал главным пунктом губернаторской программы по оптимизации деятельности профессиональных клубов.

В случае сокращения общего бюджета клуба, возможно, придется пересматривать и зарплаты игроков. В нынешнем сезоне по общему фонду оплаты хоккеистов из 23 клубов КХЛ «Лада» занимает 15-е место — на 29 игроков выделяются 438 млн руб.