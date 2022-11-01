ХК «Лада» подал заявку в КХЛ

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Хоккейный клуб «Лада» подал официальную заявку на включение в Континентальную хоккейную лигу.



Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев:

- Мы официально подали заявку на включение клуба в КХЛ в следующем сезоне с приложением необходимых документов. Согласно «дорожной карты», которую мы получили во время встречи с президентом лиги 25 октября, такая заявка должна была быть подана до 1 ноября. Конечно у лиги могут быть вопросы технического свойства, но мы их будем устранять в рабочем порядке. Работа предстоит ответственная, но реальные шаги по включению «Лады» в элиту хоккея уже сделаны. Намерения, озвученные губернатором Самарской области по КХЛ 18 сентября, начали реализовываться.

Фото: минспорта СО