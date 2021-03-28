Голландский арбитр извинился за незасчитанный гол Роналду в матче с Сербией

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Голландский арбитр Данни Маккели извинился перед тренером сборной Португалии Фернанду Сантушом после того, как по ошибке не засчитал гол в ворота сборной Сербии в матче квалификации ЧМ-2022, передает РИА Новости.

Сам наставник португальцев в интервью "Евроспорту" заявил, что уважает судью, который признал собственную ошибку.

"В конце матча мяч на полметра пересек линию ворот, но гол не засчитали. После игры рефери посмотрел, что произошло и подошел ко мне с извинениями", - рассказал Сантуш.

Встреча прошла в Белграде и завершилась со счетом 2:2. На 3-й добавленной ко второму тайму минуте игрок сербской команды выбил мяч в районе линии своих ворот после удара Роналду. Португальский форвард подбежал к боковому арбитру и просигнализировал, что необходимо зафиксировать гол, после чего получил желтую карточку.

Фото: pixabay