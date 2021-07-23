Главным тренером сборной России по футболу стал Валерий Карпин

Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по футболу, сообщается на сайте РФС, передает РИА Новости.
Контракт со специалистом, который тренирует "Ростов", рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В течение ближайшего полугода 52-летний тренер будет совмещать работу в сборной и клубе.
До него пост тренера сборной России занимал Станислав Черчесов. Под его началом национальная команда сумела дойти до четвертьфинала чемпионата мира, который в 2018 году проходил в России. Это стало лучшим результатом за все время выступлений сборной на мундиалях. На Евро-2020, завершившемся несколько недель назад, подопечные Черчесова не смогли выйти из группы.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС