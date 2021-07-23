Главным тренером сборной России по футболу стал Валерий Карпин

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Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по футболу, сообщается на сайте РФС, передает РИА Новости.



Контракт со специалистом, который тренирует "Ростов", рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В течение ближайшего полугода 52-летний тренер будет совмещать работу в сборной и клубе.

До него пост тренера сборной России занимал Станислав Черчесов. Под его началом национальная команда сумела дойти до четвертьфинала чемпионата мира, который в 2018 году проходил в России. Это стало лучшим результатом за все время выступлений сборной на мундиалях. На Евро-2020, завершившемся несколько недель назад, подопечные Черчесова не смогли выйти из группы.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС