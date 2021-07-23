Я нашел ошибку
Главные новости:
Гости Музея Модерна познакомятся с его фотографиями из альбома «Волга и Жигули».
Во дворе Музея Модерна будет работать выставка фотографий Константина Головкина
Контракт со специалистом, который тренирует "Ростов", рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.
Главным тренером сборной России по футболу стал Валерий Карпин
Спасатели оказывают в круглосуточном режиме помощь людям, попавшим в беду.
Поисково-спасательной службе Самарской области исполнилось 25 лет
В субботу днем местами пройдет небольшой дождь.
В Самарской области ночи станут прохладными, а днем воздух будет прогреваться до 21-26 градусов
Дмитрий Азаров объявил о важных для болельщиков «Крыльев Советов» подписаниях.
«Крылья Советов»: подписаны контракты с тремя молодыми, талантливыми российскими футболистами
Однако ее состояние остается стабильно тяжелым.
Певица МакSим чувствует себя немного лучше
Годовой план по доходам исполнен на 62,3 %.
Состоялось заседание Правительства СО по исполнению регионального бюджета за первое полугодие
В Самарской области отмечается стабильный рост турпотока.
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в стране
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.77
0.08
EUR 86.85
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Главным тренером сборной России по футболу стал Валерий Карпин

23 июля 2021 22:14
133
Контракт со специалистом, который тренирует "Ростов", рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Валерий Карпин назначен на пост главного тренера сборной России по футболу, сообщается на сайте РФС, передает РИА Новости.

Контракт со специалистом, который тренирует "Ростов", рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В течение ближайшего полугода 52-летний тренер будет совмещать работу в сборной и клубе.

До него пост тренера сборной России занимал Станислав Черчесов. Под его началом национальная команда сумела дойти до четвертьфинала чемпионата мира, который в 2018 году проходил в России. Это стало лучшим результатом за все время выступлений сборной на мундиалях. На Евро-2020, завершившемся несколько недель назад, подопечные Черчесова не смогли выйти из группы.

 

Фото:   Александр Демьянчук/ТАСС

Теги:  Валерий Карпин главный тренер Сборная России футбол

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре во время футбольного матча усилят работу транспорта
23 июля 2021, 11:51
В Самаре во время футбольного матча усилят работу транспорта
В воскресенье, 25 июля 2021 года, в Самаре пройдет домашний матч «Крылья Советов» и «Ахмат». Транспорт
366
В Самаре матч "Крылья Советов" - "Ахмат" 25 июля может пройти без зрителей
20 июля 2021, 13:52
В Самаре матч "Крылья Советов" - "Ахмат" 25 июля может пройти без зрителей
Вопрос с проведением футбольного матча обсудили на заседании оперативного штаба. Спорт
890
Футболисты представили новую форму Крыльев Советов
19 июля 2021, 11:27
Футболисты представили новую форму "Крыльев Советов"
В этом сезоне у нашей команды будет новый хештэг #ВдохновленныеВолгой. Спорт
645
В центре внимания
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
23 июля 2021  14:05
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
373
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
23 июля 2021  12:19
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
343
Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области
23 июля 2021  11:44
Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области
638
Осмотрев территорию парка и национальные дома, губернатор поручил тщательнее продумать концепцию отдыха в этнокультурном комплексе.
22 июля 2021  20:48
Строительство Парка дружбы народов в Самаре близится к завершению
619
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
22 июля 2021  13:24
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
665
Весь список