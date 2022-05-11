Главный клубный трофей отечественного хоккея - Кубок Гагарина едет в Самару

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Главный клубный трофей отечественного хоккея будет выставлен 13 мая с 16:00 до 17:00 в СКК «Дворец спорта» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 222).

Презентует его воспитанник самарского хоккея Тахир Мингачев. Хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в составе ХК ЦСКА (Москва) и получил право на сутки забрать трофей в личное пользование. Такая возможность предоставляется каждому из игроков победившей в финале команды с 2012 года. Как правило, хоккеисты в этот день везут Кубок на родину.

Во Дворце спорта все желающие получат уникальную возможность сфотографироваться с Кубком и взять автограф у Тахира.

Хоккейный клуб ЦСКА выиграли седьмой матч финальной серии плей-офф КХЛ у «Металлурга» со счетом - 4:1 и стали двукратными обладателями Кубка Гагарина. ЦСКА - второй в истории клуб, которому удалось добиться успеха на решающей стадии после трех поражений в первых четырех матчах. Отметим, что воспитанник самарского хоккея Тахир Мингачев был признан лучшим новичком финала.

Фото: tatar-duslyk.ru