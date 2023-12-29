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Главное автоспортивное событие зимы: в Сосновке пройдет XXVI "Гонка Чемпионов"

29 декабря 2023 11:34
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Главное автоспортивное событие зимы: в Сосновке пройдет XXVI "Гонка Чемпионов"

   13 января на синхронной трассе полигона АО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка пройдет главное автоспортивное событие этой зимы – XXVI «Гонка Чемпионов».  Традиционно спортсмены будут сражаться за переходящий приз – трофей «Серебряная Ладья». Торжественная церемония открытия соревнований стартует в 10:45.

                   Участие в ней примут сильнейшие гонщики страны – чемпионы и обладатели Кубка России, призеры мировых гоночных серий. Организаторы пригласили к участию в Гонке 2024 года сразу 19 спортсменов. Список пилотов был обнародован на Днях автоспорта, которые открылись 20 декабря в павильоне ПАО «НК «Роснефть» на Международной выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ в Москве. В число приглашенных вошли хорошо известные болельщикам не только нашей страны гонщики: российские пилоты Формулы-1 Виталий Петров, Даниил Квят, Сергей Сироткин и Никита Мазепин, призеры чемпионата России по кольцевым гонкам, картингу, ралли и ралли-кроссу, а также победитель «Шелкового пути» 2023 года в зачете грузовиков Сергей Вязович из Беларуси. 

Впервые за всю историю «Гонки Чемпионов» победитель турнира определится в дуэли двух полноприводных автомобилей. С 2017 года основным автомобилем для всех участников соревнований является LADA Vesta. 170-сильный автомобиль стал визитной карточкой соревнований. На прошлой гонке спортсмены выступали за рулем LADA Vesta Нового поколения. И этот же автомобиль будет использоваться в основной части XXVI «Гонки Чемпионов». Важное изменение коснется лишь шин – покрышки иностранного производства будут заменены на отечественные колеса с высотой шипа в 4,5 миллиметра.

Двум финалистам, определившимся по итогам сначала группового этапа, а потом и стадии плей-офф, в решающем заезде предстоит поменять технику. Лучшего гонщика и обладателя трофея «Серебряная Ладья» определит заезд на двух рейдовых LADA Niva Sport T2. 150-сильный автомобиль, проверенный ралли «Шелковый путь», впервые выйдет на ледовую трассу полигона. Ожидается, что такая смена техники сделает главные заезды дня более непредсказуемыми.

                   Напомним, «Гонка Чемпионов» проводится в пригороде Тольятти с 1996 года. ее триумфаторами становились 13 сильнейших пилотов нашей страны. Рекордсменом по числу побед является Кирилл Ладыгин, он поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета 8 раз. Действующим победителем «Гонки Чемпионов» является пилот LADA Sport ROSNEFT Владимир Шешенин.

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