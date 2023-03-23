Глава МОК Бах выступил за участие россиян и белорусов в парижской Олимпиаде

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Президент МОК Томас Бах заявил, что российские спортсмены не должны нести коллективной ответственности за происходящие в мире собтия и пропускать Олимпийские игры 2024 года.

«Я выступаю против политического влияния на спорт и любых предложений о том, чтобы с русскими спортсменами обращались как с носителями коллективной вины. Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы быть объединяющей силой. Они могут способствовать налаживанию диалога в это непростое время», - приводит слова немца зарубежная пресса.

Напомним, в настоящее время все российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях, пишет Советский спорт.

Окончательное решение по их допуску до Игр в Париже будет принято позже.