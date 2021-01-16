Глава Минспорта поддержал идею замены российского гимна на Олимпиаде на "Катюшу"

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Глава Минспорта РФ Олег Матыцин поддержал идею замены российского гимна на Олимпийских играх в ближайшие два года на песню "Катюша", передает Лайф. Такое предложение выдвинули ранее в комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

— К "Катюше" отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всём мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены. Конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это, — приводит его слова ТАСС.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне постановил лишить Россию флага и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх до 16 декабря 2022 года. В результате альтернативу гимну несколько дней назад предложили российские спортсмены. Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал идею и отметил, что эта великая песня также является символом России.

Фото: ТАСС / SERGEI ILNITSKY / Лайф