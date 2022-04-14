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Гимнастрада приглашает участников на региональный этап Общероссийского соревновательного марафона

14 апреля 2022 14:31
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Гимнастрада проводится международной академией спорта Ирины Винер-Усмановой в рамках национального проекта "Демография".

Гимнастрада проводится международной академией спорта Ирины Винер-Усмановой в рамках национального проекта "Демография".

Региональный этап Общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети – здоровая Россия" проводится в два этапа в формате онлайн с 11 по 29 апреля 2022 года:

- первый этап — 11-21 апреля 2022 года подача заявок, видеоматериалов;
- второй этап — 22-29 апреля 2022 года работа судейской коллегии, подведение итогов.

К участию допускаются команды физкультурно-спортивных организаций, физкультурных коллективов образовательных организаций, спортивных секций, клубов по месту учебы, работы, проживания, корпоративных клубов Самарской области. Возраст участников от 5 до 28 лет.

Региональная Гимнастрада проводится в следующих номинациях:
- "Общая гимнастика";
- "Гимнастические виды спорта";
- "Танцевальный марафон".
Состав команды: от 10 участников, 1 руководитель, 1 хореограф и 1 тренер (на каждые 10 участников).

Участники региональной Гимнастрады должны подготовить одно показательное выступление в одной или нескольких номинациях, в соответствии с требованиями Положения. Форма/костюм для конкурсного показательного выступления определяется командой самостоятельно.

На электронный адрес apolinarova@mail.ru направляется заявка на участие в мероприятии и ссылка на видеоролик с выступлением команды, загруженный на сторонние ресурсы, виртуальные диски и облачные хранилища, с указанием названия номинации.

 

Фото:   минспорта СО

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