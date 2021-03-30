Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские команды по спортивной аэробике поборются за победу в региональном этапе Гимнастрады.
Гимнастрада охватывает все больше команд Самарской области
Вместе с родителями за парту сядет министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
«ЕГЭ для родителей»: 31 марта мамы и папы выпускников региона смогут пройти все этапы экзамена по русскому языку
В операции по задержанию принимают участие спецподразделения Росгвардии "Рысь", "Булат" и "Зубр".
"По сути, идет бой": столкновение завязалось между силовиками и забаррикадировавшимся в коттедже в подмосковных Вешках мужчиной
В рамках онлайн-трансляции будут наглядно представлены все этапы конкурса, а его наставники расскажут о нововведениях этого года и дадут рекомендации участникам.
31 марта будет дан старт регистрации участников четвертого конкурса «Лидеры России»
Обсуждались: поддержка моногородов, создание испытательного центра АВТОВАЗа, разработка новых законодательных инициатив.
Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с депутатами Госдумы и сенаторами от СО
Еще один мужчина доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.
В Тольятти обнаружено тело мужчины после тушения пожара в складском помещении
Процедура пройдет в большинстве регионов страны только в режиме онлайн.
На предварительном голосовании «Единой России» за первые две недели зарегистрировано больше 400 кандидатов
Для человека с судимостью процесс поиска работы во многом схож с трудоустройством любого другого человека, но существует и много особенностей.
Психологами ИК-6 СО проводятся мероприятия по подготовке осужденных к освобождению
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.7
-0.13
EUR 88.88
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре проведут очередной областной семинар-практикум «Декорирование изделий в технике скрапбукинг»
Результаты массовых рейдов по выявлению водителей, допустивших грубые нарушения ПДД с пятницы по воскресенье 
НОЦ "Инженерия будущего": Выходим в космос
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Гимнастрада охватывает все больше команд Самарской области

30 марта 2021 19:31
48
Самарские команды по спортивной аэробике поборются за победу в региональном этапе Гимнастрады.

Свои выступления репетируют самарские команды по спортивной аэробике. Этот вид спорта очень популярен в регионе, а губернские коллективы показывают высокие результаты на всероссийском уровне. Сейчас юные спортсменки готовятся впервые принять участие в новом для себя турнире – Гимнастраде. На первом - заочном - этапе участники должны подготовить видеоролик с выступлением, который потом оценит специальное жюри.

«У нас спортсменки различного уровня – есть те, кто в сборной региона, есть начинающие. Гимнастрада объединяет всех, все девочки тренируются с большим энтузиазмом. У нас общая цель - всем вместе подготовиться к фестивалю», - отметила  тренер по спортивной аэробике     ГАУ СО «СШОР №2» Инна Сергеева. 

В рамках Гимнастрады команды будут выступать в одном из трех направлений: «Общая гимнастика», «Гимнастические виды спорта» и «Танцевальный марафон». Лучшие команды попадут на второй, очный, этап.   Через две недели, 13 и 14 апреля, они поборются за победу в региональном финале Гимнастрады и право отправиться на всероссийский финал в Москву.  

«Очень хотим выиграть и поехать в Москву, в «Академию Винер», где будет финал», - признаются юные спортсменки.  

Гимнастраду организует Международная академия спорта Ирины Винер в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Решение о том, что в Самарской области будет проводиться Гимнастрада, было принято по итогам встречи Губернатора Дмитрия Азарова с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер – Усмановой. Заявки на участие принимаются до 31 марта.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Обсуждались: поддержка моногородов, создание испытательного центра АВТОВАЗа, разработка новых законодательных инициатив.
30 марта 2021  18:08
Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с депутатами Госдумы и сенаторами от СО
Политика региона
75
Реконструкция набережной – заветная мечта жителей Автограда.
30 марта 2021  16:36
Стало известно, какие работы по реконструкции набережной в Тольятти проведут в этом году
Благоустройство региона
108
Таковы данные социологического исследования, которое провели специалисты компании ИНСОМАР.
30 марта 2021  15:28
В Самарской области сформировался высокий уровень доверия к Владимиру Путину и Дмитрию Азарову
Политика региона
149
Дмитрий Азаров призвал депутатов ужесточить ответственность за вождение транспорта в нетрезвом виде
30 марта 2021  13:20
Дмитрий Азаров призвал депутатов ужесточить ответственность за вождение транспорта в нетрезвом виде
Транспорт
175
Найден подрядчик для благоустройства территории около Фабрики-кухни в Самаре
30 марта 2021  12:34
Найден подрядчик для благоустройства территории около Фабрики-кухни в Самаре
Благоустройство региона
267
Весь список