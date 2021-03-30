Гимнастрада охватывает все больше команд Самарской области

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Свои выступления репетируют самарские команды по спортивной аэробике. Этот вид спорта очень популярен в регионе, а губернские коллективы показывают высокие результаты на всероссийском уровне. Сейчас юные спортсменки готовятся впервые принять участие в новом для себя турнире – Гимнастраде. На первом - заочном - этапе участники должны подготовить видеоролик с выступлением, который потом оценит специальное жюри.

«У нас спортсменки различного уровня – есть те, кто в сборной региона, есть начинающие. Гимнастрада объединяет всех, все девочки тренируются с большим энтузиазмом. У нас общая цель - всем вместе подготовиться к фестивалю», - отметила тренер по спортивной аэробике ГАУ СО «СШОР №2» Инна Сергеева.

В рамках Гимнастрады команды будут выступать в одном из трех направлений: «Общая гимнастика», «Гимнастические виды спорта» и «Танцевальный марафон». Лучшие команды попадут на второй, очный, этап. Через две недели, 13 и 14 апреля, они поборются за победу в региональном финале Гимнастрады и право отправиться на всероссийский финал в Москву.

«Очень хотим выиграть и поехать в Москву, в «Академию Винер», где будет финал», - признаются юные спортсменки.

Гимнастраду организует Международная академия спорта Ирины Винер в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Решение о том, что в Самарской области будет проводиться Гимнастрада, было принято по итогам встречи Губернатора Дмитрия Азарова с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер – Усмановой. Заявки на участие принимаются до 31 марта.