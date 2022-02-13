Генерал армии Виктор Золотов поздравил российских лыжников, завоевавших «золото» на Олимпиаде 

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Офицеры Росгвардии лыжники Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов, а также Алексей Червоткин выиграли эстафету 4х10 и принесли команде России четвертое золото Игр в Пекине. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов отметил, что высокая техника и командный дух спортсменов позволили завоевать очень важную победу для национальной сборной – наши лыжники не выигрывали в этой элитарной дисциплине с 1980 года.

В своем поздравлении главнокомандующий подчеркнул, что российские лыжники в очередной раз продемонстрировали самоотдачу, проявили волю к победе и пожелал им удачи в предстоящей командной гонке преследования.

В эстафетную команду сборной России вошли трое офицеров Росгвардии. Так, Заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам капитан Александр Большунов служит инструктором по спорту спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Он является четырёхкратным призёром Олимпийских игр 2018 года, победителем и серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, многократным чемпионом мира, двукратным обладателем Большого хрустального глобуса, двукратным победителем лыжной многодневной гонки Тур де Ски, трёхкратным обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачёте Кубка мира.

Второй представитель ведомства - капитан Сергей Устюгов служит инструктором по спорту спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Является Заслуженным мастером спорта России по лыжным гонкам. Сергей Устюгов - трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион мира, победитель гонки Тур де Ски. Награжден в 2017 году медалью «За боевое содружество».

Капитан Денис Спицов - инструктор по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Приволжского округа войск национальной гвардии. Является Заслуженным мастером спорта России по лыжным гонкам, многократным победителем и призёром чемпионатов России и мира. В соревнованиях по скиатлону в олимпийском Пекине спортсмен завоевал «серебро».

Фото: Росгвардия