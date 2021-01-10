Гандбольная Евролига для "Лады" начинается с победы

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На домашнем паркете в первом матче групповой стадии Европейской лиги тольяттинская команда обыграла "Нант" из одноименного французского города.



Начали матч волжанки неудачно: после первых восьми минут игры они уступали соперницам со счетом 1:5. Например, не шел бросок у участницы недавнего чемпионата Европы Фоминой.



Постепенно "автозаводчанки" стали приходить в себя. Вскоре они сравняли счет — 7:7. Но француженки, однако, почти до самого перерыва контролировали игру, ведя от одного до трех мячей. Но на перерыв команды ушли вновь при ничейном результате — 14:14.



Вторая половина игры прошла с переменным успехом. За семь минут до финальной сирены "Лада" вела с преимуществом в один мяч — 26:25 и, несмотря на упорное сопротивление игроков "Нанта", сумела довести матч до победы — 32:29.



Теперь во втором туре Евролиги в польском Люблине одноименный клуб сыграет с "Ладой" 17 января. Третий тур тоже будет гостевым. Турецкий "Кастамону" примет команду из 63-го региона 24 января.



А в чемпионате России "Лада" сыграет в среду с майкопской командой "АГУ-Адыиф". Начало игры, которая пройдет в УСК "Олимп", запланировано на 19:00 по местному времени, сообщает пресс-служба команды, передает sova.info.



Фото: ГК "Лада"/sova.info