Футбольный клуб "Тамбов" подал иск о банкротстве

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Ассоциация "Футбольный клуб "Тамбов" подала исковое заявление в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства "ФК "Тамбов" (прежнее юрлицо клуба), передает ТАСС. Сумма требований составляет 322,45 млн руб., говорится в картотеке арбитражного суда.

"Кредитор - ассоциация "Футбольный клуб "Тамбов" Тамбовской области, должник - НП "Футбольный клуб "Тамбов" Тамбовской области. Исковое заявление о признании должника банкротом (ст. 224 АПК, ст. 4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ "О несостоятельности"). Сумма исковых требований - 322 449 677,52 руб.", - указано в карточке. Иск к производству пока не принят.

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. Обсуждался вопрос о снятии клуба с чемпионата России. 4 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил о том, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить "Тамбов". В тот же день генеральный директор тамбовского клуба Ольга Коновалова заявила ТАСС, что клуб не снимется с чемпионата при выполнении договоренностей с РПЛ.

"Тамбов" ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 13 очков. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. Первый официальный матч в 2021 году команда должна провести 21 февраля - с "Локомотивом" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России.

Фото: пресс-служба «Тамбова»/РБК