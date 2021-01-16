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Футболисты «Акрона» прошли тестирование с применением системы SmartSpeed

16 января 2021 21:12
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По результатам тестирования тренерский штаб во главе с Игорем Пикущаком смог оценить скоростные возможности игроков и их умение быстро реагировать.

Тренерский штаб «красно-черных» совместно с представителем компании innoSport изучил физические качества игроков.

Им было предложено четыре специальных упражнения с применением тестирования и тайминга SmartSpeed: спринт на 30 метров, прыжковый тест, «серпантин» с мячом и без мяча. Эта система предлагает тесты со сменой направления движения, бегом со взрывной скоростью, резкими стартами и остановками.  

По результатам тестирования тренерский штаб во главе с Игорем Пикущаком смог оценить скоростные возможности игроков и их умение быстро реагировать, передает пресс-служба ФК "Акрон".

 

Фото:   пресс-служба ФК "Акрон"

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