Футболистки "Крыльев Советов" будут играть в Первой лиге

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На стадионе "Металлург" прошла официальная презентация женской футбольной команды в составе ПФК "Крылья Советов".

Генеральный директор клуба Евгений Калакуцкий и директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Сергей Марушко отметили растущую популярность женского футбола в мире и в России, а также рассказали о краткосрочных и стратегических задачах, стоящих перед девушками "Крыльев". Женская команда "Крылья Советов" была образована в ноябре 2019 года. Теперь эта команда официально вошла в структуру клуба. Под началом главного тренера Галины Комаровой девушки начнут свое выступление во втором по силе дивизионе отечественного женского клубного футбола – Первой лиге.

– Надеюсь, наша команда выйдет на высокий уровень и девушки в скором времени начнут своё выступление в Суперлиге. А пока сезон 1 лиги начнётся в апреле. Формат отличается от мужского футбола, здесь есть разделение на территориальные зоны. В Самаре, отмечу, большие традиции именно в женском футболе. Свое имя в историю вписала команда, которая добивалась больших успехов – 4 раза выигрывала чемпионат России, побеждала в национальном Кубке. Тогда команда выступала под брендом ЦСК ВВС. Теперь у нас есть женская команда "Крылья Советов", которая входит в структуру клуба. Глобальных задач на первый сезон не ставим. Главное сыграться, прочувствовать профессиональный уровень. Уже потом отталкиваться от этого. В команде девушки, возраст которых от 15 до 25 лет. Если рассматривать с прицелом на будущее, то точно наша команда должна быть представлена в Суперлиге, элите отечественного женского клубного футбола, – отметил генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Евгений Калакуцкий.

– Хотел бы отметить, что наша женская команда создаётся не с нуля, как у некоторых клубов. У нас есть свой стадион, на котором можно проводить занятие в любую погоду, есть академия, в которой есть девушки нескольких возрастов. Надеюсь, у нас получится выстроить единую структуру, – подчеркнул директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Сергей Марушко.

Фото с сайта ФК.