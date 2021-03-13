Я нашел ошибку
Главные новости:
Как обманывают клиентов на АЗС
Как обманывают клиентов на АЗС
В Самаре ГАЗ сбил пешехода, тот попал в больницу
В Самаре ГАЗ сбил пешехода, тот попал в больницу
Американцам не вернули полноту власти над Самарским металлургическим заводом
Американцам не вернули полноту власти над Самарским металлургическим заводом
Госдума хочет ввести штрафы за выгул собак без поводков и намордников
Госдума хочет ввести штрафы за выгул собак без поводков и намордников
Купил паспорт в Интернете: в Тольятти задержали иностранца
Купил паспорт в Интернете: в Тольятти задержали иностранца
Мошенники – народ неугомонный и изобретательный, постоянно придумывающий все новые схемы по отъему денег у населения.
Профессор одного из ВУЗов перечислил мошеннику 150 тысяч рублей
Замужняя китаянка случайно узнала, что она мужчина
Замужняя китаянка случайно узнала, что она мужчина
В Самаре проверят количество автобусов до кладбища
В Самаре проверят количество автобусов до кладбища
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.51
0.01
EUR 87.8
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На международной выставке MITT в Москве Самарская область будет представлена выставочным стендом
Новинки Лондонского фестиваля анимации LIAF представят самарцам
В Самаре снова пройдет фестиваль «Дни франкофонии»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Футболистки "Крыльев Советов" будут играть в Первой лиге

13 марта 2021 10:28
139
Футболистки Крыльев Советов будет играть в Первой лиге

На стадионе "Металлург" прошла официальная презентация женской футбольной команды в составе ПФК "Крылья Советов".

Генеральный директор клуба Евгений Калакуцкий и директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Сергей Марушко отметили растущую популярность женского футбола в мире и в России, а также рассказали о краткосрочных и стратегических задачах, стоящих перед девушками "Крыльев". Женская команда "Крылья Советов" была образована в ноябре 2019 года. Теперь эта команда официально вошла в структуру клуба. Под началом главного тренера Галины Комаровой девушки начнут свое выступление во втором по силе дивизионе отечественного женского клубного футбола – Первой лиге.

Надеюсь, наша команда выйдет на высокий уровень и девушки в скором времени начнут своё выступление в Суперлиге. А пока сезон 1 лиги начнётся в апреле. Формат отличается от мужского футбола, здесь есть разделение на территориальные зоны. В Самаре, отмечу, большие традиции именно в женском футболе. Свое имя в историю вписала команда, которая добивалась больших успехов – 4 раза выигрывала чемпионат России, побеждала в национальном Кубке. Тогда команда выступала под брендом ЦСК ВВС. Теперь у нас есть женская команда "Крылья Советов", которая входит в структуру клуба. Глобальных задач на первый сезон не ставим. Главное сыграться, прочувствовать профессиональный уровень. Уже потом отталкиваться от этого. В команде девушки, возраст которых от 15 до 25 лет. Если рассматривать с прицелом на будущее, то точно наша команда должна быть представлена в Суперлиге, элите отечественного женского клубного футбола, – отметил генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Евгений Калакуцкий.

Хотел бы отметить, что наша женская команда создаётся не с нуля, как у некоторых клубов. У нас есть свой стадион, на котором можно проводить занятие в любую погоду, есть академия, в которой есть девушки нескольких возрастов. Надеюсь, у нас получится выстроить единую структуру, – подчеркнул директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Сергей Марушко.

Фото с сайта ФК.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Пожар в офисном центре Скала в Самаре сняли с высоты
12 марта 2021  13:37
Пожар в офисном центре Скала в Самаре сняли с высоты
Происшествия
450
Видео пожара в самарском ТЦ Скала: огонь распространился на несколько этажей
12 марта 2021  13:11
Видео пожара в самарском ТЦ Скала: огонь на нескольких этажах
Происшествия
417
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
12 марта 2021  12:53
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
370
Крупный пожар в Самаре: горит ТЦ Скала
12 марта 2021  12:42
Крупный пожар в Самаре: горит ТЦ Скала
Происшествия
453
Внимание самарцам: в центре города временно изменят движение транспорта
12 марта 2021  11:12
Внимание самарцам: в центре города временно изменят движение транспорта
Транспорт
299
Весь список