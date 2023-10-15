Футболист «Крыльев» Никита Салтыков реализовал пенальти в матче с бразильским «Сантосом»

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Молодёжная сборная России продолжает серию встреч с бразильскими командами. В эту субботу, 14 октября, соперником стал «Сантос».

Футболист «Крыльев» Никита Салтыков вышел в стартовом составе, разработал пенальти, который сам и реализовал, и был заменен на 57 минуте.

Уверенная победа молодежной сборной России – 6:4.

Следующий матч молодёжка сыграет 16 октября с командой «Сан-Паулу». Начало – в 17:30 по самарскому времени. Прямая трансляция на «Матч ТВ», сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: freepik.com