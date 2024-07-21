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Франция запретила ряду журналистов из России освещать Олимпиаду-2024

21 июля 2024 10:35
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Франция запретила ряду журналистов из России освещать Олимпиаду-2024

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что власти страны отказали некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры-2024 из предосторожности и опасения потенциальных шпионов.

«Мы отказали большому количеству «журналистов», которые утверждали, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете [МОК]. Мы исходим из принципа предосторожности», — цитирует Дарманена ТАСС со ссылкой на газету Le Journal du Dimanche.

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