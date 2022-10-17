ФК «Акрон» одержал победу в Ульяновске

93

Вывеска «волжского» дерби – «Волга» – «Акрон» – снова стала актуальной спустя три года. Ульяновцам, решившим задачу повышения в классе в прошлом сезоне и ведомым экс-полузащитниками «Акрона» Азнауром Герюговым и Дмитрием Ефремовым, кровь из носу нужна была домашняя победа ввиду незавидного турнирного положения. Глобальных изменений в составе нашей команды не последовало даже с учётом отсутствия Антона Килина и Константина Базелюка, и начало матча однозначно осталось за нами, сообщает пресс-служба ФК "Акрон".

Несколько раз угрожал воротам Климовича Карим Гираев, бил Максим Палиенко, Павел Шакуро обострял с фланга, но зажёг свою фамилию на табло на 30-й минуте Иван Чудин, который прошил голкипера после передачи от Сергея Макарова. Хозяева смогли быстро ответить: Ефремов огорчил бывшую команду уже через шесть минут. Подопечные Рината Аитова перехватили инициативу и до перерыва заставили серьёзно попотеть Сергея Волкова.

Дебют второй половины встречи также остался за соперником. В некоторых ситуациях за «Акрон» сыграл каркас ворот, но давление «Волги» сошло на нет после второго гола в исполнении Максима Палиенко. В оставшиеся полчаса «красно-чёрные» уверенно контролировали ход игры и благодаря заменам смогли максимально отодвинуть игру от своих ворот. Заслуженная победа и продление беспроигрышной серии до восьми матчей!

«Рады победе, настраивались на неё. Считаю, заслуженно сегодня победили. После первого забитого мяча сами отдали инициативу, пропустили мяч, низко сели. Гол, в принципе, не назревал, но обычно всё этим и заканчивается. В перерыве внесли коррективы по прессингу, более качественно стали действовать, что принесло свои плоды – забили второй гол. Уже контролировали ход матча. Шансов у «Волги» не было», — сказал после матча полузащитник ФК «Акрон» Иван Чудин.

Евгений Калешин, главный тренер ФК «Акрон»: «Мы очень хорошо начали матч, первая половина первого тайма нам, наверное, удалась. Мы забили один и были близки ко второму и третьему мячу, но, к сожалению, не смогли реализовать моменты. Потом хозяева перехватили инициативу и до конца тайма выглядели немного лучше нас, справедливо отыграли один гол и имели ещё возможность выйти вперёд. Нам пришлось перестраивать систему игры, систему давления, для того чтобы ответить на игру соперника. Это заняло какое-то время, потому что мы давно это не тренировали. Во втором тайме мы, думаю, заслужили победу, хотя на наши ворота было давление со стандартов. Но мы были острее внутри штрафной, создавали более качественные эпизоды – победили заслуженно».

Фото: пресс-служба ФК «Акрон»