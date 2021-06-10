ФК «Акрон»: обновленный тренерско-административный состав

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В тренерский штаб Владимира Жапалэу вошел тренер Константин Синеоков, ранее занимавший аналогичную должность в ФК «Краснодар-2».

К работе с вратарями приступит Александр Меленчук. На тренерский мостик Александр Меленчук заступил три года назад в «Динамо-Авто». Последние два сезона Александр Кириллович трудился в ереванском «Ноа», с которым дважды становился серебряным призером Премьер-Лиги Армении, Кубка и Суперкубка страны.

Новые сотрудники пополнили и административный штаб «красно-черных». Должность старшего администратора занял Сергей Парамонов. Специалист на протяжении восьми лет работал в самарских «Крыльях Советов», также отвечал за административную работу в грозненском «Ахмате». На должность администратора был назначен Александр Петров, последнее время работавший в ФШ «Импульс»

В то же время администратор Александр Монов продолжит работу в молодежной команде клуба.

В медицинский штаб был приглашен массажист Константин Прохоров, до этого трудившийся в самарских «Крыльях Советов», «Луч-Энергии» и «Адмирале» – из Владивостока.