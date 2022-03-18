Физической культурой и спортом занимается уже почти половина населения Самарского региона

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В четверг, 17 марта, в спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта» прошло одно из важнейших мероприятий в спортивной отрасли региона – коллегия министерства спорта Самарской области.

В рамках мероприятия были подведены итоги работы за 2021 год, обозначены дальнейшие планы и рассмотрены актуальные проблемы.

Участников коллегии поприветствовали заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, заместитель председателя Самарской Губернской Думы Александр Милеев, а также председатель комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Самарской Губернской Думы Елена Крылова.

«Особо хочу отметить, что сегодня мы собрались в новом Ледовом Дворце спорта – это знаковый для всего региона объект, строительство которого велось в рамках нацпроекта «Демография» и региональной программы по развитию физкультуры и спорта и завершилось раньше запланированного срока. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров неоднократно обозначал приоритеты нашей работы: массовый спорт, детский спорт, доступность занятий спортом и ведения здорового образа жизни для всех возрастных категорий граждан, работа по созданию необходимых условий, а также спорт высших достижений. Все это входит в задачи реализации региональной составляющей федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Достижение показателей нацпроекта складывается из нашей совместной работы – муниципалитетов, федераций, спортивных школ, учреждений и министерства. Зачастую многое решает заинтересованность на местах и стремление к развитию», - отметил Александр Фетисов.

Также зампред Правительства напомнил, что Самарская область активно принимает участие в отборе и размещении практик на интернет-платформе Агентства стратегических инициатив. «По линии министерства спорта Самарской области сейчас размещено более 30 идей, лучшие из которых по результатам регионального отбора попадут на Всероссийский форум «Россия: сильные идеи для третьего десятилетия» и будут транслироваться на федеральном уровне. Необходимо брать лучшее и внедрять в системную работу на местах», - обратился Александр Фетисов к участникам.

О реализации региональной составляющей федерального проекта «Спорт – норма жизни» в Самарской области в 2021 году рассказал министр спорта Сергей Кобылянский. Физкультурой и спортом занимается почти половина жителей региона. Это выше планового значения, к которому стремились в прошлом году. «Доля населения Самарской области, привлеченного к занятиям физической культурой и спортом в прошедшем году, составила 49,7 %, что выше планового значения на 3,3 процентных пункта», - заявил министр.

Самарским спортсменами по итогам года было завоевано 1680 медалей на всероссийских и международных соревнованиях, из них на Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, первенствах мира и Европы - 51 золотая, 34 серебряные и 38 бронзовых медалей.

За 2021 год состоялось более 1000 спортивных соревнований и физкультурных мероприятий. Впервые были проведены соревнования по компьютерному спорту «Киберспортивный студенческий Кубок Губернатора» и «Киберспортивный школьный Кубок Губернатора», региональный этап Общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады «Здоровые дети – здоровая Россия». Состоялись такие мероприятия, как «Космический забег», лыжный марафон «Сокольи горы», соревнования по триатлону среди любителей IRON STAR и другие, прошедшие с привлечением участников из других регионов. Это помогает создавать условия для развития не только физической культуры и спорта, но и событийного туризма в Самарской области.

Сергей Кобылянский подчеркнул, что в регионе продолжилась работа по реализации спартакиадного движения для всех категорий населения, в том числе проведены спартакиады трудовых коллективов, лиц пенсионного возраста, спартакиада среди сельских районов Самарской области. Важным направлением является развитие студенческого спорта. В прошедшем году была проведена областная универсиада по 17 видам спорта, а также организованы и проведены 7 областных фестивалей ВФСК ГТО для жителей различных категорий.

В части, касающейся развития кадрового потенциала отрасли, министр отметил, что в Самарской области на данный момент работают 8226 штатных сотрудников физкультурно-спортивной сферы. Из них 58% заняты в сфере образования. В сравнении с 2020 годом произошел рост штатной численности на 4%. Для решения задачи развития кадрового потенциала в Самарской области реализуются меры поддержки молодых специалистов.

Одним из важнейших элементов деятельности министерства является оказание социальной поддержки спортсменам и тренерам Самарской области. На эти цели в 2021 году было направлено 130,8 млн. рублей. Общее число получателей указанной социальной поддержки в 2021 году составило 997 человек.

Увеличилась и численность участников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. На сегодняшний день в электронной базе зарегистрировано 444 703 жителей Самарской области: 59% от числа зарегистрированных участников – дети, 26% – молодежь. Кроме того, четыре года подряд центры тестирования Самарской области входили в число финалистов Всероссийского конкурса «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху». В 2021 году центр тестирования городского округа Тольятти стал лучшей организаций по внедрению Всероссийского комплекса ГТО в Российской Федерации. А учитель физической культуры из села Хрящевка Ставропольского района Дмитрий Яксонов стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Спорт для всех» в категории «лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности».

Возросла численность инвалидов, занимающихся в учреждениях и организациях различной ведомственной принадлежности Самарской области - 30488 человек. В настоящее время в регионе развивается 37 дисциплин адаптивных видов спорта, что на 12 больше, чем в 2020 году.

В ходе заседания также отметили и успешные муниципальные практики. Среди них – проекты «Стань первым!», «Научусь за лето плавать», которые успешно реализуются в Чапаевске в системном взаимодействии муниципальных организаций и образовательных учреждений. Кроме того, организованы самостоятельные занятия граждан по подготовке к сдаче нормативов комплекса ГТО. «Мы выстроили рабочую систему начиная с дошкольного возраста, которая позволяет ежегодно привлекать тысячи детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом. А благодаря наличию аппаратно-программного комплекса «Стань чемпионом» мы из значкистов ГТО выявляем и отбираем спортивно одаренных детей, которые, надеемся, принесут славу нашему региону», - рассказал руководитель департамента физической культуры и спорта г.о. Чапаевск Евгений Кожин. Кроме того, была отмечена и комплексная программа развития физической культуры и спорта для жителей всех возрастов «Отрадный – Спортград». «Важным стимулом, мотивирующим детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, является присвоение массовых спортивных разрядов. В 2021 году в Самарской области присвоено 13066 спортивных разрядов, а это почти в два раза больше, чем в 2020 году», - акцентировал внимание Сергей Кобылянский.

Развитие спортивной инфраструктуры также является одним из основных направлений деятельности по реализации нацпроекта «Демография». В 2021 году введены в эксплуатацию такие долгожданные проекты, как Дворец спорта в Самаре, легкоатлетический манеж в городе Тольятти, были реализованы и продолжают создаваться иные инфраструктурные проекты. В 2022 году запланировано обеспечить ввод в эксплуатацию двух крупных спортивных объектов – футбольного манежа в городе Самаре и лыжероллерной трассы для учебно-спортивного центра «Чайка» в муниципальном районе Волжский.

На коллегии областного ведомства отличившихся работников отрасли отметили благодарностями и почетными грамотами, а также от Министерства спорта Российской Федерации региону вручили сертификат на комплект лицензионного оборудования за успешное выступление сборной Самарской области, которая в прошлом году защитила титул чемпиона Игр ГТО и заняла

3-е место на фестивале в Белгороде. Планируется, что оборудование будет использоваться при проведении областных мероприятий.