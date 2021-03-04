Финал Кубка России по футболу может пройти в Самаре

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Об этом в интервью российскому спортивному интернет-порталу рассказал генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий.

«Что касается того, что финал может пройти в Самаре, то решение о месте проведения финала будет принимать РФС. Возможно, что нынешняя ситуация повлияет на окончательное решение. Мне сложно судить. Мы обращались в РФС, что хотим провести финал Кубка. Знаю, что есть идея провести финал в «Лужниках», - отметил Евгений Калакуцкий.

По словам гендиректора «Крыльев», центральный стадион страны используется крайне редко. Решение будет приниматься исходя из самых разных критериев.

Финал намечен на 12 мая 2021 года. Обладатель приза получит путевку в Лигу Европы, а также сыграет в матче Суперкубка, где традиционно встречаются чемпион и обладатель кубка РФ. Титул защищают футболисты из питерского Зенита.

На выбор не в пользу Самары может сыграть тот факт, что в середине февраля на футбольном стадионе во время ежедневного дежурного обхода сотрудниками стадиона были обнаружены трещины в сварном шве на одной из горизонтальной труб. Все дефекты подрядчики обязуются устранить до 20 марта.

Напомним, в 1/4 финала Кубка страны самарцы сыграют с «Динамо». Планируется, что игра состоится 7 или 8 апреля, сообщает ГТРК Самара.

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