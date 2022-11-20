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Фигуристы Бойкова и Козловский победили в парном катании на пятом этапе Гран-при России

20 ноября 2022 18:47
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Они получили за свое выступление в произвольной программе 155,26 балла, набрав в сумме 239,28 балла.

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили в парном катании на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Самаре, пишут "Известия".

Они получили за свое выступление в произвольной программе 155,26 балла, набрав в сумме 239,28 балла.

Второе место у Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова (214,60).

Третьими стали Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (211,09), пишет газета «Спорт-Экспресс».

Неделю назад Петр Гуменник стал победителем четвертого этапа Гран-при России по фигурному катанию в мужском одиночном катании, а в женском одиночном катании победила Елизавета Туктамышева.

 

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

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