Фигуристка Трусова упала в Сызрани перед стартом Кубка России

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Неприятность с мировой звездой случилась на прогоне короткой программы. Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова упала на прогоне короткой программы перед стартом первого этапа Кубка России в Сызрани. Как пишет в своем телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресс» Дмитрий Кузнецов, падение у фигуристки произошло при исполнении тройного акселя. Насколько оно вышло серьезным - не сообщается.

До этого Александра исполняла несколько попыток, которые не докручивала и падений не было. Что же касается еще одной звезды мирового фигурного катания, Елизаветы Туктамышевой, то прогон короткой программы у нее вышел без помарок. В отличие от соперницы, ее тройной аксель и другие элементы вышли уверенно. Отмечается, что чемпионка мира и Европы берегла себя и лишние прыжки не делала. Напомним, что в сызранском ледовом дворце «Роснефть Арена» проходит первый этап Кубка России по фигурному катанию на льду. Он стартовал 22 сентября и продолжится до 26 сентября. Сегодня, 23 сентября, на арене в парном катании выступят кандидаты и мастера спорта в дисциплине «произвольный танец», а уже ближе к вечеру начнется одиночное катание среди мужчин и женщин, которые выступят перед зрителями с короткой программой. Главным событием, конечно же, станет выступление именитых фигуристок, на которых будет обращено все внимание гостей и судей, пишет КТВ-Луч