Фигуристка Александра Трусова вышла замуж за Макара Игнатова и сменила фамилию

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Серебряный призер Олимпиады в Пекине в одиночном катании Александра Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. Спортсменка выложила в своем телеграм-канале видео со свадебной церемонии, сообщает РБК.

«Теперь Александра Игнатова», — подписала ролик Трусова.

Об их помолвке стало известно 17 июня. Игнатов сделал предложение во время прогулки на катере в Санкт-Петербурге.

Трусовой 20 лет, на Играх в Пекине первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро. Также спортсменка является бронзовой призеркой чемпионата мира 2021 года и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионатов Европы.

Фото: pxhere.com