Фигуристка Александра Трусова прыгнула в длину на 4,19 м на Неделе легкой атлетики

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Фигуристка Александра Трусова в четверг прыгнула в длину на 4,19 метра на соревнованиях по прыжкам в длину среди юниоров на фестивале "Неделя легкой атлетики" в Москве, сообщает ТАСС.

Трусова принимала участие в соревнованиях в возрастной категории до 20 лет, она заняла шестое место. Первой стала Светлана Антошина с результатом 6,09 м, второй - Анастасия Кукушкина (6,09 м), третьей - Виолетта Разбейко (5,88 м). В итоговый протокол соревнований был занесен лучший результат Трусовой в первых трех попытках, который составил 4,10 м.

Трусова совершила четыре попытки. В первой ей удалось прыгнуть на 3,80 м, во второй она показала результат 3,94 м, в третьей - 4,10 м. Лучшей стала четвертая попытка на 4,19 м.

Результат Трусовой соответствует второму юношескому разряду в легкой атлетике и нормативу для золотого значка ГТО.

Трусовой 17 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр в женском одиночном катании, также Трусова является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

Фото: скриншот видео