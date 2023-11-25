FIE не стала приостанавливать членство Федерации фехтования России

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Конгресс FIE не поддержал предложение украинской стороны приостановить членство Федерации фехтования России в организации. Об этом заявил президент ФФР Ильгар Мамедов.

"Конгресс не поддержал и предложение украинской федерации не разрешать спортсменам и официальным лицам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях", – добавил Мамедов, которого цитирует ТАСС.

Конгресс Международной федерации фехтования проходит 25 ноября в Шарм-эш-Шейхе.

Ранее стало известно, что российские фехтовальщики не смогут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже, пишет Смотрим.

Фото: pxhere.com