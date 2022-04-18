Фехтовальщики из Самарской области сражаются в Сочи

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В спорткомплексе поселка Сириус, входящего в Сочи, проходит чемпионат России по фехтованию среди мужчин и женщин. В нем участвуют все сильнейшие спортсмены страны по фехтованию на шпагах, саблях и рапирах, а также лучшие фехтовальщики Белоруссии.



Первыми вышли на дорожки саблисты. В мужском личном турнире представители Самарской области не пробились в число участников. В национальном чемпионате среди женщин выступала саблистка из Тольятти Мария Зинюхина.



19-летняя представительница спортшколы олимпийского резерва № 13 "Волгарь" заняла 18-е место из 54 участниц. Она успешно преодолела групповой этап. Но на стадии плей-офф проиграла Светлане Вертелецкой (Московская область) – 13:15 и выбыла из борьбы за медаль.



Чемпионкой России-2022 стала олимпийская чемпионка Токио София Лоханова (Позднякова), второе место заняла олимпийская чемпионка-2016 Софья Великая. Олимпийские чемпионки Ольга Никитина и Яна Егорян заняли шестое и седьмое места.



19 апреля борьбу за победу в чемпионате начнут шпажисты. Должен выйти на старт и серебряный призер Игр в Токио, самарец Павел Сухов, пишет СОВА.

Фото: Федерация фехтования России