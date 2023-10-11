Федерация регби России учредила новый трофей, который впервые разыграют в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
15 октября в нашей стране отмечается замечательный праздник – День отца. Скажем в этот день спасибо нашим папам!
Самарцев приглашают к участию в семейном флешмобе: Мой папа - пример и опора!
Стороны обсудили вопросы организации военно-патриотического воспитания и начальной военной подготовки молодежи.
Дмитрий Азаров встретился с руководителем отделения ДОСААФ России Самарской области
Обезопасили больше 500 колодцев.
Специалисты «РКС-Самара» ставят в водопроводные и канализационные люки устройства от падения
Экземпляры книг хранились в их семьях на протяжении нескольких поколений.
Тольяттинские полицейские и общественники передали книги в городскую библиотеку
В Нефтегорском районе произошло ДТП с трактором, водитель не имел прав управления им
В Нефтегорском районе произошло ДТП с трактором, водитель не имел прав управления им
Прокуратура обратилась в суд о понуждении администрации Самары к изъятию земельных участков под строительство 16 школ и детских садов
Прокуратура обратилась в суд о понуждении администрации Самары к изъятию земельных участков под строительство 16 школ и детских садов
Самарцев попросили высказаться об изменении автобусных маршрутов № 37 и 76.
Самарцев попросили высказаться об изменении автобусных маршрутов № 37 и 76
Большинство самарцев не любят траты на коммунальные платежи и услуги ЖКХ
Большинство самарцев не любят траты на коммунальные платежи и услуги ЖКХ
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.93
-1.43
EUR 105.69
-1.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Федерация регби России учредила новый трофей, который впервые разыграют в Самаре

11 октября 2023 11:20
206
Федерация регби России учредила новый трофей, который впервые разыграют в Самаре - Кубок князя Оболенского

21 октября в Самаре матч между сборной России по регби и сборной легионеров чемпионата страны по регби «Русские Барбарианс» станет историческим. На стадионе «Солидарность Самара Арена» впервые определится обладатель Кубок князя Оболенского.

Трофей получил имя одного из самых ярких игроков в истории регби - русского князя Александра Сергеевича Оболенского, который в свое время от английской общественности получил прозвище «Летающий князь» и «Летающий славянин».

Оболенский эмигрировал из России после революции 1917 года. Играл в регби за университетскую команду, а также за команды «Лестер Тайгерс» и «Росслин Парк». В январе 1936 года был включен в сборную Англии по регби, не имея британского гражданства. Получил его несколькими месяцами позже.

Он прославился в матче с непобедимой сборной Новой Зеландии «Олл Блэкс» в 1936-м году. Англичане победили со счетом 13:0 благодаря двум блестящим попыткам Оболенского. Это был первый в истории триумф англичан над новозеландцами. Позже Оболенский регулярно вызывался в сборную Англии и суперсборную «Британских Львов», совершившую в 1936 году игровое турне в Аргентину.

Сразу после начала Второй мировой войны в 1939 году поступил на службу в 504-ю эскадрилью Королевских ВВС. 29 марта 1940 года погиб, совершая посадку на истребителе во время тренировочного полета.

«В Англии Оболенский входит в пантеон лучших регбистов. В университете, где он учился, ежегодно читают «Лекцию Оболенского», на главном регбийном стадионе Англии, «Твикенхеме», установлена его статуя, его именем названа школа, вручается специальная премия, а в городе Ипсвич установлен памятник. Я считаю, что пришло время должным образом почтить память нашего великого соотечественника и на его родине, в России. Уверен, что трофей имени Князя Оболенского, за который будет бороться национальная сборная страны - это первый шаг на этом пути», - отметил президент Федерации регби России Игорь Артемьев.

Кубок князя Оболенского будет представлен в Самаре вечером, 20 октября, в рамках предигрового медиа-дня. А 21 сентября в 12:00 по самарскому времени состоится матч, по итогам которого станет известен первый обладатель Кубка Оболенского.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре
11 октября 2023  11:55
Перспективы дальнейшего развития транспортной отрасли обсудили в Самаре
164
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика
11 октября 2023  10:42
В октябре на радиотелевизионных станциях (РТС) Самарской области пройдет плановая профилактика
215
13 октября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсады
10 октября 2023  15:49
13 октября в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсады
489
99,6% многоквартирных домов и 99,9% социальных учреждений в Самаре обеспечены теплом
10 октября 2023  15:29
99,6% многоквартирных домов и 99,9% социальных учреждений в Самаре обеспечены теплом
422
Самару почти всю подключили к теплу
9 октября 2023  13:56
Самару почти всю подключили к теплу
567
Весь список