Федерация регби России учредила новый трофей, который впервые разыграют в Самаре

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21 октября в Самаре матч между сборной России по регби и сборной легионеров чемпионата страны по регби «Русские Барбарианс» станет историческим. На стадионе «Солидарность Самара Арена» впервые определится обладатель Кубок князя Оболенского.



Трофей получил имя одного из самых ярких игроков в истории регби - русского князя Александра Сергеевича Оболенского, который в свое время от английской общественности получил прозвище «Летающий князь» и «Летающий славянин».



Оболенский эмигрировал из России после революции 1917 года. Играл в регби за университетскую команду, а также за команды «Лестер Тайгерс» и «Росслин Парк». В январе 1936 года был включен в сборную Англии по регби, не имея британского гражданства. Получил его несколькими месяцами позже.



Он прославился в матче с непобедимой сборной Новой Зеландии «Олл Блэкс» в 1936-м году. Англичане победили со счетом 13:0 благодаря двум блестящим попыткам Оболенского. Это был первый в истории триумф англичан над новозеландцами. Позже Оболенский регулярно вызывался в сборную Англии и суперсборную «Британских Львов», совершившую в 1936 году игровое турне в Аргентину.



Сразу после начала Второй мировой войны в 1939 году поступил на службу в 504-ю эскадрилью Королевских ВВС. 29 марта 1940 года погиб, совершая посадку на истребителе во время тренировочного полета.



«В Англии Оболенский входит в пантеон лучших регбистов. В университете, где он учился, ежегодно читают «Лекцию Оболенского», на главном регбийном стадионе Англии, «Твикенхеме», установлена его статуя, его именем названа школа, вручается специальная премия, а в городе Ипсвич установлен памятник. Я считаю, что пришло время должным образом почтить память нашего великого соотечественника и на его родине, в России. Уверен, что трофей имени Князя Оболенского, за который будет бороться национальная сборная страны - это первый шаг на этом пути», - отметил президент Федерации регби России Игорь Артемьев.



Кубок князя Оболенского будет представлен в Самаре вечером, 20 октября, в рамках предигрового медиа-дня. А 21 сентября в 12:00 по самарскому времени состоится матч, по итогам которого станет известен первый обладатель Кубка Оболенского.