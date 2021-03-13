"Если не разрешается, то будем без гимна": Роднина поддержала запрет CAS использовать «Катюшу» вместо гимна РФ

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Трехкратная Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о запрете на использование песни «Катюша» в качестве замены гимна РФ на международных соревнованиях, передают "Известия". Об этом она рассказала 13 марта в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам Родниной, она выступала против «Катюши».

«Ничего глупее придумать больше не могли. Если не разрешается, то будем без гимна — это моя позиция», — рассказала она.

Депутат поделилась мнением, что если спортсмены наказаны и должны быть без гимна, то так тому и быть.

«Чем больше завоюют золотых медалей, тем больше Олимпийские игры останутся без гимна», — резюмировала Роднина.

Фото: ТАСС/Михаил Метцель//"Известия"