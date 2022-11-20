Эмир Катара объявил чемпионат мира по футболу открытым

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Эмир Катара шейх Тамим бен Хамада Аль Тани объявил чемпионат мира по футболу 2022 года открытым. Церемония открытия прошла в воскресенье на стадионе на стадионе "Эль-Байт" в катарском городе Эль-Хаур, передает ТАСС.

Темой церемонии открытия являлось собрание всего человечества, преодоление разногласий через человечность, уважение и инклюзивность. Основная мысль сюжета в том, что футбол позволяет всем объединиться в одно племя, а Земля - это палатка, в которой все живут. В ходе церемонии катарские традиции переплетались с мировой культурой и включали в себя дань уважения 32 соревнующимся командам, предыдущим хозяевам чемпионатов мира по футболу и волонтерам мероприятия. На поле стадиона состоялся парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира, в котором принял участие талисман мирового первенства 2018 года в России волк Забивака.

Талисман был нарисован студенткой из Томска Екатериной Бочаровой и победил в голосовании за выбор талисмана в 2016 году. Забивака использовался для брендирования официальной продукции чемпионата мира по футболу, а его фигуры были установлены в городах-организаторах турнира.

В первом матче турнира 2022 года сыграют сборные Катара и Эквадора. Встреча начнется в 19:00 мск.

Чемпионат мира пройдет в пяти городах на восьми стадионах. Помимо "Эль-Байта" в Эль-Хауре, игры мирового первенства примут Национальный стадион в Лусаиле, "Стадион 974" и "Эль-Тумама" в Дохе, "Эль-Джануб" в Эль-Вакре, "Эдьюкейшн сити", "Ахмед бин Али" и "Халифа" в Эр-Райяне. Финальный матч состоится 18 декабря на Национальном стадионе.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС