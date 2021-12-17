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Латыпов стал вторым в сегодняшней спринтерской гонке в Анси, уступив норвежцу Йоханнесу Бё.
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Эдуард Латыпов из Самарской области завоевал серебро в спринте на этапе Кубка мира по биатлону во Франции

17 декабря 2021 23:59
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Латыпов стал вторым в сегодняшней спринтерской гонке в Анси, уступив норвежцу Йоханнесу Бё.

Биатлонист из Самарской области Эдуард Латыпов занял второе место в спринте на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси. Гонка состоялась в пятницу, 17 декабря, сообщает sova.info.

Латыпов стал вторым в сегодняшней спринтерской гонке в Анси, уступив норвежцу Йоханнесу Бё. Он прошёл дистанцию в 10 км с двумя огневыми рубежами без промахов, но отстал от победителя на 7,2 секунды. Тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен.

Российскую команду представляли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Василий Томшин, Карим Халили, Александр Поварницын и Даниил Серохвостов.

 

 Фото: Союз биатлонистов России/sova.info

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