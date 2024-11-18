«Единая Россия» предлагает сделать самбо обязательным уроком физкультуры

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Инициативы озвучил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на пленарном заседании форума «Россия – Zа самбо», который проходит во Всероссийский день самбо в Уфе. На мероприятии собрались представители всех регионов – более 500 человек. Они провели две панельные дискуссии, посвящённые роли этого вида единоборств и его продвижению в школах и вузах.

«Не первый год обсуждается предложение о том, чтобы самбо стало одним из обязательных уроков физкультуры в школах. Уже есть субъекты Российской Федерации, готовые стать экспериментальной площадкой, чтобы оценить и посмотреть, как этот проект «полетит», а дальше - думать о том, стоит или нет распространять эксперимент на территорию всей страны», – сказал Владимир Якушев.

Ещё одна инициатива – провести турниры по самбо к годовщине Великой Победы.

«Думаю, это будет правильно. Прошу активистов проекта подключиться и максимально отработать, чтобы все субъекты активно приняли участие», – сказал врио секретаря Генсовета.

Владимир Якушев отметил, что все два года реализации партпроекта «Zа самбо» в школах и вузах открываются новые секции.

«Сегодня 600 тысяч ребят осваивают самбо в школах. В вузах системно занимаются более 10 тысяч студентов. 85 университетов участвуют в официальных соревнованиях «Студенческой спортивной лиги самбо». В сёлах тренируются более 30 тысяч человек», – рассказал он.

Врио секретаря напомнил также, что перед «Единой Россией» стоит задача, чтобы в каждом населённом пункте был свой спортзал и секция самбо. Он поблагодарил всех, кто активно помогает развивать этот вид спорта: Всероссийскую федерацию самбо, Минспорта, Минпросвещения, Министерство образования и науки, руководителей регионов, координаторов и председателей общественных советов партпроекта, президентов региональных федераций самбо.

«Можно с уверенностью сказать, что Россия действительно – ZА самбо. За самбо — за Россию — за Президента!» — подвёл итог пленарного заседания Владимир Якушев.

Министр просвещения Сергей Кравцов в поздравительном письме подчеркнул, что самбо является одним из ключевых видов спорта, который воспитывает молодого человека, развивает уважение к духовно – нравственным ценностям, культуре здорового и безопасного образа жизни.

«Борьба самбо активно развивается в рамках деятельности школьных спортивных клубов, она включена в программу Всероссийских спортивных соревнований Президентских состязаний. Проект «Самбо – в школу» также вызвал большой интерес среди школьников. Желаю участникам и организаторам форума продуктивной работы и успехов в реализации новых проектов», – отметил он.

Секретарь реготделения «Единой России», глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что развитие спортивной инфраструктуры должно стать главной национальной идеей.

«Этот вид спорта формирует настоящие мужские качества. В самбо не принято бить лежащего, бить в спину. Поэтому очень важно, чтобы самбо массово распространялось», – отметил он.

Председатель общественного совета партпроекта «Zа самбо», глава Республики Алтай Андрей Турчак напомнил, что форум – третий по счёту, проходящий под эгидой партпроекта.

«В прошлом году мы торжественно и масштабно отметили 85-летие самбо. Впервые вместе отметили День самбо, который был учреждён Президентом. За этот год очень много событий в рамках партпроекта произошло практически в каждом регионе: на федеральном уровне вышел в большой прокат фильм «Легенда о самбо», выпущена книга «Команда «Самбо», состоялись крупные спортивные соревнования, 17 международных кубков Президента по самбо, международный турнир «Кубок основоположников самбо». «Молодая Гвардия» провела Всероссийский турнир на призы МГЕР, который станет ежегодным. Но главный результат – это развитие инфраструктуры для занятий самбо и увеличение количества ребят, которые занимаются этим видом спорта», – сказал он.

В свою очередь секретарь реготделения «Единой России», глава ДНР Денис Пушилин отметил, что в ДНР к партпроекту «Zа самбо» присоединились почти 14 тысяч школьников.

«Полторы тысячи из них – ребята из сельской местности. Я понимаю, насколько важно им впитывать правильную философию. А мы видим, что это серьёзно помогает определяться в жизни. Спортсмены, тренированные ребята, те, кто имели возможность соприкасаться со спортом, в том числе и с самбо, конечно, чувствуют себя увереннее по всем направлениям», - заявил он.

Самарскую область на форуме представили координатор партийного проекта «Zа самбо» в регионе, пресс-атташе Областной федерации самбо, мастер спорта Артем Хусаинов и председатель общественного совета партпроекта, президент Самарской областной Федерации самбо Алексей Земсков.

«Для всех самбистов это очень значимый день. Провели его в Уфе на конференции «Россия Za самбо». День был продуктивный: послушали коллег об их опыте реализации проекта «Самбо в школу», осмотрели новый Дворец борьбы, приняли участие в пленарном заседании, посвящённому планам по реализации проекта, посетили презентацию книги «Мэтры самбо» и получили первые экземпляры из рук авторов», - рассказал Хусаинов.

Напомним, что в рамках партпроекта «Единой России» в Самарской области открыто 35 секций самбо для детей в школах, 17 оснащены новыми борцовскими коврами при поддержке партийного проекта «Za самбо». Число занимающихся самбо в нашем регионе превысило 7000 человек. Также в рамках сотрудничества с городом Снежное Донецкой Народной Республики в школу № 1 был приобретён борцовский ковёр и оборудование для юных самбистов.