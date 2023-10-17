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Дзюдоисты Самарской области выиграли 10 медалей на первенстве ПФО среди юношей и девушек до 18 лет

17 октября 2023 14:26
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В соревнованиях приняли участие 474 спортсмена из всех 14 регионов округа.

В Стерлитамаке завершилось первенство Приволжского федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

В соревнованиях приняли участие 474 спортсмена из всех 14 регионов округа. В составе сборной Самарской области выступили 57 дзюдоистов, завоевавшие 10 медалей.

Ягич Екатерина (в/к 63 кг) - золото;
Киселев Всеволод (в/к 60 кг) - серебро;
Мирзоян Альберт (в/к 73 кг);
Мадьянова Анна (в/к 57 кг);
Моисеева Мария (в/к 63 кг);
Фадеева Екатерина (в/к 70 кг);
Жданов Глеб (в/к 90 кг) - бронза;
Динара Хуштова (в/к 52 кг);
Орешникова Кира (в/к 70 кг);
Ерькина Полина (в/к 70 кг).

 

Фото:  freepik.com

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