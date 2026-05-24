Дзюба объявил об уходе из «Акрона»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба 23 мая после ответного стыкового матча с волгоградским «Ротором» в Самаре заявил, что завершил выступления за тольяттинскую команду.

Игра в субботу завершилась поражением «Акрона» со счетом 0:1, но в первой встрече тольяттинский клуб выиграл 2:0. В результате команда сохранила прописку в РПЛ. На вопрос Sport24, остается ли он сам в клубе, Дзюба ответил: «Нет».

37-летний форвард — четырехкратный чемпион России и обладатель Суперкубка страны, все эти титулы он завоевал в составе «Зенита». В петербургской команде он также дважды выигрывал Кубок России.

В 2022 году Дзюба покинул «Зенит» и отправился в турецкий «Адана Демирспор», но уже в ноябре того же года вернулся в Россию. В феврале 2023-го он подписал контракт с московским «Локомотивом», а в сентябре 2024 года стал игроком «Акрона». До перехода в «Зенит» Дзюба выступал за московский «Спартак», воспитанником которого является. Также на правах аренды он играл за «Томь» и «Ростов», пишут "Известия".