В Минпросвещения назвали максимально допустимую цену подарка для учителя
В России резко вырос спрос на мороженое
Пошлина за оформление гражданства России может вырасти в 12 раз
3900 участников на старте полумарафона Забег.РФ в Самаре!
В Клявлино учащихся научили отвечать мошенникам
Перед судом предстанет житель Сызрани, укравший телефона у студента
Вода в Волге близ Самары прогрелась до 13 градусов
новые меры поддержки многодетных семей коснутся 231 тыс. детей
Полицейские и общественники региона приняли участие в церемонии вручения первых паспортов подросткам
В регионе торжественно прошел День кадрового работника
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Дзюба объявил об уходе из «Акрона»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба 23 мая после ответного стыкового матча с волгоградским «Ротором» в Самаре заявил, что завершил выступления за тольяттинскую команду.

Игра в субботу завершилась поражением «Акрона» со счетом 0:1, но в первой встрече тольяттинский клуб выиграл 2:0. В результате команда сохранила прописку в РПЛ. На вопрос Sport24, остается ли он сам в клубе, Дзюба ответил: «Нет».

37-летний форвард — четырехкратный чемпион России и обладатель Суперкубка страны, все эти титулы он завоевал в составе «Зенита». В петербургской команде он также дважды выигрывал Кубок России.

В 2022 году Дзюба покинул «Зенит» и отправился в турецкий «Адана Демирспор», но уже в ноябре того же года вернулся в Россию. В феврале 2023-го он подписал контракт с московским «Локомотивом», а в сентябре 2024 года стал игроком «Акрона». До перехода в «Зенит» Дзюба выступал за московский «Спартак», воспитанником которого является. Также на правах аренды он играл за «Томь» и «Ростов», пишут "Известия". 

Теги: Футбол

Вячеслав Федорищев встретился с руководством футбольного клуба «Крылья Советов»
На встрече подвели итоги сезона, обсудили кадровые решения и дальнейшие планы. Спорт
Вячеслав Федорищев поздравил "Крылья Советов" с победой над "Акроном"
Он пожелал «Акрону» удачно провести стыковые матчи и сохранить место в премьер-лиге. Футбол в Самаре
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
На самарском поле встретятся футбольные команды «Крылья Советов» и «Акрон». Матч начнется в 19:00. Транспорт
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на дороги Самары в этом году
