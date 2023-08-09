Дворец спорта «Лада-Арена» готов к проведению матчей КХЛ

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В межсезонье дворец спорта «Лада-Арена» обновили согласно техническому регламенту Лиги КХЛ. Установлены новые нетравмоопасные борта из акрилового стекла, обновлены система освещения и система видеогол. Кроме этого, заменили фильтры и закупили новые машины для заливки льда. Об этом рассказала врио министра спорта региона Лидия Рогожинская в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области.

«Арена уже готова, лед залит и готов к проведению нового сезона КХЛ. Все требования, которые нам предъявляет технический регламент Лиги КХЛ, мы выполнили. Благодаря участию губернатора были выделены дополнительные средства из бюджета для подготовки «Лады-Арены» к проведению КХЛ,» - отметила Лидия Рогожинская.

С новым составом команды «Лада», которая примет участие в новом сезоне КХЛ, болельщики познакомятся 16 августа. Презентация команды пройдет в стенах дворца спорта «Лада-Арена».

Сейчас идет предсезонная подготовка и тестовые игры. С 11 по 13 августа хоккейных болельщиков приглашают на традиционный домашний турнир «Кубок LADA», где сыграет обновленный состав «Лады» образца сезона 2023/2024.

Напомним, продажа абонементов на домашние матчи команды в сезоне 2023/2024 стартовала 1 августа.