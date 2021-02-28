Доберутся ли "Крылья Советов" до вершины? Анонс 27-го тура ФНЛ

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В первом после зимней паузы туре нас ожидает битва двух лидеров в Нижнем Новгороде - "Крылья Советов" в случае победы выйдут на первое место в турнирной таблице.



Уже на самом старте любителей футбола ожидает поединок с приставкой "супер". "Крылья Советов", которые лишь раз (по итогам 18-го тура) добрались до первого места в таблице, сыграют в гостях против "Нижнего Новгорода", который в табели о рангах лидируют почти половину пройденного пути. Самарцы, безусловно, входят в число главных кандидатов на возвращение в РПЛ, после достаточно скомканного августа осень волжане провели на хорошем уровне, став лучшей командой по забитым голам (55) и разнице мячей (+36). Начало 2021 года для самарских болельщиков получилось обнадеживающим - подопечные Игоря Осинькина в гостях разгромили "Химки" в кубковой баталии со счётом 4:0. Зимой "Крылья" расстались лишь с молдавским легионером Гынсарем, а вот трансфер Голенкова в "Ростов" отложили до лета. Среди приобретений - чемпион России в составе ЦСКА Ефремов, экс-партнер Вагнера Лава по "Кайрату" Аймбетов, а также бывший оренбуржец Алвеш, который, правда, из-за визовых вопросов пока "Крыльям" не поможет. Кроме того, зимой самарцы дозаявили легенду клуба Сергея Корниленко, который сейчас трудится в должности спортивного директора - в мае планируется организовать для белоруса прощальный матч, пишет rusfootball.info.

Встреча первого круга в Самаре завершилась уверенной победой "Крыльев" (3:0), однако именно после этого началось восхождение "Нижнего Новгорода" - команда Роберта Евдокимова выдала 18-матчевую серию без поражений, которая включила в себя лишь три ничейных исхода. И только декабрьский матч в Иваново оказался для "Нижнего" неудачным, но минимальное поражение позволило им сохранить лидерство в турнирной таблице. Нижегородцы зимой обошлись без значимых потерь, зато усилились неплохо - здесь и один из лучших крайних защитников лиги Гогличидзе, арендованный у "Краснодара", и гвинейский форвард Янсане, который осенью мог оказаться в "Оренбурге", и арендованный у "Локомотива" "омский Головин" Берковский, которого "железнодорожники" приобрели у "Торпедо".