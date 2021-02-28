Я нашел ошибку
Главные новости:
Apple Pay заработает для всех карт Мир с 27 апреля
Долгожданное событие: самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом
Долгожданное событие: самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом
Доберутся ли Крылья Советов до вершины? Анонс 27-го тура ФНЛ
Доберутся ли "Крылья Советов" до вершины? Анонс 27-го тура ФНЛ
В Самарской области за сутки на 28 февраля выявлены 281 заболевших коронавирусом.
В Самарской области за сутки на 28 февраля выявлены 281 заболевших коронавирусом.
В снегопад в ДТП в Тольятти пострадали двое детей
В снегопад в ДТП в Тольятти пострадали двое детей
В Самарской области рецидивист-разбойник напал на пенсионерку
В Самарской области рецидивист-разбойник напал на пенсионерку
В России с 1 марта вступят в силу некоторые изменения в законодательстве
В России с 1 марта вступят в силу некоторые изменения в законодательстве
В Самарской области окончено расследование уголовного дела о хищении имущества нефтегазовой компании
В Самарской области окончено расследование уголовного дела о хищении имущества нефтегазовой компании
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.44
0.97
EUR 90.37
0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет Десятый Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре - 2021»
Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой представляет кинопроект «Славные судьбы самарской земли»
Самарские активисты ОНФ организовали для школьников «урок мужества»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Доберутся ли "Крылья Советов" до вершины? Анонс 27-го тура ФНЛ

28 февраля 2021 13:03
93
Доберутся ли Крылья Советов до вершины? Анонс 27-го тура ФНЛ

В первом после зимней паузы туре нас ожидает битва двух лидеров в Нижнем Новгороде - "Крылья Советов" в случае победы выйдут на первое место в турнирной таблице.

Уже на самом старте любителей футбола ожидает поединок с приставкой "супер". "Крылья Советов", которые лишь раз (по итогам 18-го тура) добрались до первого места в таблице, сыграют в гостях против "Нижнего Новгорода", который в табели о рангах лидируют почти половину пройденного пути. Самарцы, безусловно, входят в число главных кандидатов на возвращение в РПЛ, после достаточно скомканного августа осень волжане провели на хорошем уровне, став лучшей командой по забитым голам (55) и разнице мячей (+36). Начало 2021 года для самарских болельщиков получилось обнадеживающим - подопечные Игоря Осинькина в гостях разгромили "Химки" в кубковой баталии со счётом 4:0. Зимой "Крылья" расстались лишь с молдавским легионером Гынсарем, а вот трансфер Голенкова в "Ростов" отложили до лета. Среди приобретений - чемпион России в составе ЦСКА Ефремов, экс-партнер Вагнера Лава по "Кайрату" Аймбетов, а также бывший оренбуржец Алвеш, который, правда, из-за визовых вопросов пока "Крыльям" не поможет. Кроме того, зимой самарцы дозаявили легенду клуба Сергея Корниленко, который сейчас трудится в должности спортивного директора - в мае планируется организовать для белоруса прощальный матч, пишет rusfootball.info.

Встреча первого круга в Самаре завершилась уверенной победой "Крыльев" (3:0), однако именно после этого началось восхождение "Нижнего Новгорода" - команда Роберта Евдокимова выдала 18-матчевую серию без поражений, которая включила в себя лишь три ничейных исхода. И только декабрьский матч в Иваново оказался для "Нижнего" неудачным, но минимальное поражение позволило им сохранить лидерство в турнирной таблице. Нижегородцы зимой обошлись без значимых потерь, зато усилились неплохо - здесь и один из лучших крайних защитников лиги Гогличидзе, арендованный у "Краснодара", и гвинейский форвард Янсане, который осенью мог оказаться в "Оренбурге", и арендованный у "Локомотива" "омский Головин" Берковский, которого "железнодорожники" приобрели у "Торпедо".

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Долгожданное событие: самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом
28 февраля 2021  13:14 
Долгожданное событие: самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом
 Посмотреть, как разместился театр, одним из первых приехал Губернатор Дмитрий Азаров и юные поклонники театрального искусства. Культура
76
В Самарской области за сутки на 28 февраля выявлены 281 заболевших коронавирусом.
28 февраля 2021  12:47 
В Самарской области за сутки на 28 февраля выявлены 281 заболевших коронавирусом.
В больницах остаются 2879, вылечились и выписаны 44741 человека.  Здравоохранение
114
В России с 1 марта вступят в силу некоторые изменения в законодательстве
28 февраля 2021  11:36 
В России с 1 марта вступят в силу некоторые изменения в законодательстве
В частности, с первого дня весны обработка данных будет производиться по строгим правилам. В стране
155
Посмотреть, как разместился театр, одним из первых приехал губернатор Дмитрий Азаров и юные поклонники театрального искусства.
27 февраля 2021  16:34 
Самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом
Посмотреть, как разместился театр, одним из первых приехал губернатор Дмитрий Азаров и юные поклонники театрального искусства. Культура
1243
Более 4,5 млрд рублей получит Самарская область на строительство и ремонт дорог
27 февраля 2021  10:50 
Более 4,5 млрд рублей получит Самарская область на строительство и ремонт дорог
Большая часть средств – 3 миллиарда 750 миллионов рублей – будет направлена на строительство капиталоемких объектов в городских агломерациях. Строительство
1598
Весь список