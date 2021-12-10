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Дмитрий Яксонов и Центр тестирования ГТО Тольятти - победители Национальной спортивной премии

10 декабря 2021 12:28
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Дмитрий Яксонов и Центр тестирования ГТО Тольятти - победители Национальной спортивной премии

В среду, 8 декабря, в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2021 год. Мероприятие прошло во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Были названы 18 победителей в 11 номинациях. Участниками и гостями церемонии стали ведущие спортсмены страны, легенды отечественного спорта, руководители общероссийских спортивных федераций, известные деятели искусства.

В адрес номинантов и гостей мероприятия было озвучено приветственное слово Президента Российской Федерации Владимира Путина. Его зачитал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. В приветствии, в частности, говорится:

«Сегодня талантливым атлетам — победителям престижных международных соревнований, их тренерам, наставникам, специалистам, представителям средств массовой информации, меценатам и благотворителям будет вручена Национальная спортивная премия. От души поздравляю лауреатов с этой высокой, заслуженной наградой. Убежден, что такие масштабные, праздничные мероприятия очень важны. Они предоставляют отличную возможность выразить искреннее, глубокое признание тем, кто вкладывает свои силы, энергию в развитие олимпийского и паралимпийского движений, популяризацию ценностей физической культуры, активного, здорового образа жизни. Кто своими успехами вдохновляет других на покорение новых вершин, служит примером для молодежи. Со своей стороны подчеркну, что государство и впредь будет создавать комфортные, благоприятные условия для подготовки будущих чемпионов и рекордсменов, уделять неустанное внимание совершенствованию спортивной инфраструктуры. И конечно, продолжит поддерживать спортсменов, отстаивать их права и интересы. Желаю вам здоровья, удачи и всего наилучшего».

С поздравительным словом обратился Дмитрий Чернышенко: «Прежде всего, хочу поздравить всех с праздником. Наша большая дружная спортивная семья отмечает сегодня прославленных спортсменов, тренеров, представителей спортивной индустрии, федераций, даже целых регионов. Действительно, это особенный год — у нас рекордное количество номинантов. Сегодня жюри в непростой ситуации — выбор предстоял трудный. Правительство делает всё, для того чтобы создать условия для развития спорта в нашей стране, согласно Поручению Президента — чтобы к 2030 году 70% наших граждан активно и регулярно занимались спортом. Национальная спортивная премия как нельзя лучше популяризирует спорт!».

Национальная спортивная премия учреждена постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 493 в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в своём приветственном слове отметил: «Для меня огромная честь и удовольствие — быть с вами здесь сегодня. В этом году премия особенная — для нашей страны был успешный олимпийский год, были яркие победы наших теннисистов, радовали нас и паралимпийцы. Мы с надеждой смотрим в год следующий — тоже олимпийский. Переживаем за наших представителей зимних видов спорта.

Лауреаты премии были определены Экспертным советом, который выбрал победителей из трёх номинантов в каждой категории, набравших наибольшее количество голосов в народном онлайн-голосовании. Победители получат премию в 1 млн рублей. Среди победителей Национальной спортивной премии представители Самарской области:

В номинации «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху», категория «Лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» победил Центр тестирования ВФСК ГТО городского округа Тольятти. Центр создан в 2015 году. За время работы протестировано около 17 тысяч человек, более пяти тысяч получили знаки отличия. Центр ведёт активную работу по популяризации и привлечению к выполнению нормативов ГТО обучающихся, трудовые коллективы, лиц с ограниченными возможностями здоровья. Максимальную эффективность по популяризации ГТО показала работа со спортивными школами и крупнейшими предприятиями города.

«Спасибо за то, что мы возобновили этот комплекс, — сказал на церемонии руководитель управления спорта администрации городского округа Тольятти Александр Герунов. — Это модный комплекс, его стремятся выполнять и дети, и взрослые, стремясь к высоким результатам».

В номинации «Спорт для всех», категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности» был признан Дмитрий Яксонов – учитель физической культуры ГБОУ СО «Лицей», с. Хрящевка Ставропольского района. Дмитрий создал спортивный клуб «НИКА» – организацию, которая объединила в себе любителей спорта, физической культуры и здорового образа жизни. Стаж работы – 24 года.

 

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