Дмитрий Галямин стал заместителем генерального директора в клубе "Крылья Советов"

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27 января приступил к выполнению своих обязанностей известный российский специалист Дмитрий Галямин.

Его представил генеральный директор Евгений Калакуцкий на футбольной базе "Крыльев Советов". В клубе он займет пост заместителя директора по спортивным вопросам и молодежной политике. Дмитрий Александрович родился в 1963 году, в Москве. Мастер спорта, выступал за национальные сборные СССР и России. Имеет опыт выступлений за ЦСКА и испанские команды. Был спортивным директором в "Динамо" и возглавлял Академию "Кайрата", сообщается на сайте ФК.