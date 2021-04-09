Дмитрий Азаров высоко оценил игру "Крыльев" и подчеркнул, что у волжан есть все шансы достойно выступить в полуфинале

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"Крылья Советов" на "Солидарность Арене" обыграли московское "Динамо" (2:0). Глава региона Дмитрий Азаров, накануне матча встречавшийся с командой на клубной базе, а в день игры поддержавший самарцев на трибуне стадиона, высоко оценил игру "Крыльев" и подчеркнул, что у волжан есть все шансы достойно выступить в полуфинале.

– Эмоции, как и у всех болельщиков, зашкаливают. Мы верим в команду, она набирает обороты. Настоящим экзаменом становятся матчи с топовыми командами, к которым сейчас по праву относится "Динамо". Сегодня наши соперники выглядели достойно, некоторые участки матча доминировали, тем важнее, тем радостнее эта победа. Она добыта в сложной тяжёлой борьбе. Было много эмоций и когда команда забивала голы, и когда наши замечательные защитники снимали мячи с ленточки, не давая пересечь линию своих ворот. Сегодня на поле была команда. Под грузом ответственности, давлением соперников парни не дрогнули, показали очень грамотную, эмоциональную игру. На поле была настоящая команда и сегодня мы этот экзамен сдали. У нас есть все основания рассчитывать на победу и в полуфинале.