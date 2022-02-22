Дмитрий Азаров встретился с трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр Эдуардом Латыповым

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Сегодня, 22 февраля, Губернатор Дмитрий Азаров встретился с трехкратным бронзовым призером XXIV зимних Олимпийских игр, биатлонистом Эдуардом Латыповым. Глава региона вручил земляку почетный знак «За труд во благо земли Самарской».

На Олимпиаде в Пекине 27-летний биатлонист, который начинал спортивную карьеру в селе Камышла и сегодня живет в Самарской области, завоевал три бронзовые награды - в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете. Сегодня поздно ночью Эдуард Латыпов вернулся домой в Самару. В аэропорту «Курумоч», несмотря на позднее время, его торжественно встретили друзья и многочисленные болельщики.

«Очень рад, что земляки так тепло встретили Вас после успешной Олимпиады. Конечно, есть расстройство и у болельщиков, и у Вас самого, что не удалось в мужской эстафете выиграть медаль более высокой пробы. Тем не менее, я уверен, что 3 бронзовые медали – это успех. Это очень важный вклад в копилку достижений российского спорта и нашей страны. Искренне от всей души Вас поздравляю!», - сказал Дмитрий Азаров, приветствуя спортсмена во время личной встречи.

Завершающий этап подготовки Эдуарда Латыпова к Олимпийским играм в Пекине получился непростым. Из-за положительного теста на COVID – 19 спортсмену буквально накануне Олимпиады пришлось уйти на карантин, оставшись без возможности тренироваться в привычном формате и участвовать в соревнованиях. Глава региона подчеркнул: тем ценнее и дороже завоеванные награды.

«Понимаю, насколько непросто дались медали. Это годы и годы самоотверженных тренировок. А ситуация с COVID - 19, очевидно, сказалась на физическом состоянии и на подготовке к Олимпиаде. К тому же, была непростая обстановка вокруг нашей команды. Это медали особой пробы. Достигнуть такого результата в таких условиях - выдающееся достижение вне всяких сомнений. Эти победы дорогого стоят», - отметил Дмитрий Азаров.

За высокие достижения на XXIV зимних Олимпийских играх Глава региона вручил земляку почетный знак «За труд во благо земли Самарской». Эдуард Латыпов поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку и внимание, подарив Губернатору на память фирменный постер Олимпийских игр с автографами ведущих российских биатлонистов и лыжников. Сувенир планируется разместить в будущем музее самарского спорта.

В рамках встречи Глава региона и Эдуард Латыпов обсудили планы по развитию лыжного спорта и биатлона в Самарской области. В этом году на УСЦ «Чайка» планируется завершить строительство лыжероллерной трассы, которая возводится благодаря национальному проекту «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни»), инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. Освещаемая трасса будет использоваться круглогодично для тренировок профессиональных спортсменов и любителей.

«Лыжероллерная трасса - давняя мечта многих любителей лыжного спорта и спортсменов. Десятилетиями шли разговоры, что она нужна. А мы берем и делаем. В конце года планируем завершить строительство», - сообщил Дмитрий Азаров.

Эдуард Латыпов, отметив важность появления на УСЦ «Чайка» лыжероллерной трассы, предложил разместить на базе стрельбище. На первом этапе – для пневмобиатлона. Это стрельба не из профессионального биатлонного оружия, а из упрощенной пневматической винтовки.

«Очень популярен пневмобиатлон среди детей. У нас в стране проводятся всероссийские соревнования, есть и международные старты высокого уровня. Думаю, было бы полезно это организовать на «Чайке». Тем более, лыжероллерная трасса там должна получится хорошая», - сказал трехкратный бронзовый призер Олимпиады. Напомним, что в его родном селе Камышла функционирует лыжно – биатлонный комплекс «Беркут».

Глава региона поддержал предложение и поручил министру спорта Самарской области Сергею Кобылянскому уже сейчас проработать вопрос, продумать возможность, место и условия размещения на «Чайке» такого стрельбища.

Говоря о спортивных планах, Эдуард Латыпов рассказал, что уже 27 февраля он вылетает в Финляндию на этап Кубка мира по биатлону. А всего до завершения нынешнего спортивного сезона у него осталось три этапа Кубка мира и чемпионат России – после этого он снова вернется домой, в Самарскую область. Глава региона пригласил спортсмена в качестве почетного гостя принять участие в юбилейном XXX Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», который в мае состоится в Самаре.