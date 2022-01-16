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Дмитрий Азаров вручил награды победителям «Гонки чемпионов»

16 января 2022 17:33
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В гонке приняли участие 17 пилотов - чемпионы России, обладатели Кубка страны и те, кто не раз доказывал свое мастерство на международной арене.

В воскресенье, 16 января, на полигоне АО «АВТОВАЗ», в 35 км от Тольятти, в селе Сосновка прошла 24-я «Гонка Чемпионов», которая традиционно открыла новый сезон российского автоспорта. Награды победителям соревнований вручили Губернатор Дмитрий Азаров и президент АО «АВТОВАЗ» Николя Мор.

В гонке приняли участие 17 пилотов - чемпионы России, обладатели Кубка страны и те, кто не раз доказывал свое мастерство на международной арене.

В их числе 7-кратный победитель «Гонки Чемпионов» Кирилл Ладыгин, первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров, лидеры отечественных чемпионатов по кольцевым гонкам, ралли, ралли-кроссу, ледовым и трековым гонкам, картингу. Впервые в «Гонке Чемпионов» принимает участие представитель российской Дрифт-серии.

Гонщики представляют различные дисциплины автоспорта, но сегодня выступают на одинаковых автомобилях LADA Vesta, построенных специально для соревнований в стенах компании «Лада Спорт».

Перед официальным стартом соревнований к участникам обратился Губернатор Дмитрий Азаров.

«В столице автопрома России сегодня проходит традиционная «Гонка чемпионов». Уверен, она принесет много интересных заездов и спортивной борьбы. Тем, что такая гонка проходит здесь, мы во многом обязаны славному коллективу «АВТОВАЗа», который выпускает самые популярные автомобили в нашей стране. И, конечно, традиции автоспорта и технических видов спорта Тольятти, наших чемпионов разных поколений мы будем развивать. Уже в этом году мы приступим к проектированию нового картодрома и сделаем его в кратчайшие сроки, - сказал Глава региона. - От всей души поздравляю всех с началом нового автосезона! Пусть «Гонка чемпионов» всегда приносит новую радость, дает новый импульс развитию автоспорта, вовлекая в спорт новых мальчишек и девчонок!»

Участников и зрителей гонки поприветствовал президент АО «АВТОВАЗ» Николя Мор.

«Первые дни января очень важны для «АВТОВАЗа», Тольятти и всего автоспорта России. Сегодня «Рождественская гонка», которая открывает российский автосезон. Мы очень рады приветствовать лучших пилотов страны. Наверное, тут один из лучших ледовых автотреков. Уверен, сегодня будет отличное мероприятие и все получат большое удовольствие», - отметил Николя Мор.

По итогам зрелищных заездов, в которых пилоты продемонстрировали высочайшее мастерство, первое место занял Кирилл Ладыгин, став 8-ми кратным победителем «Гонки чемпионов». Глава региона Дмитрий Азаров вручил чемпиону переходящий приз – трофей «Серебряная Ладья». Вторым финишировал Владимир Шешенин,  третьим пришел Дмитрий Брагин.

Дмитрий Азаров, который и сам пробовал себя в качестве пилота, рассказал об этом виде спорта.

«Я счастливый обладатель LADA Vesta Sport № 1 и с нетерпением жду новых версий LADA Vesta Sport. Всем рекомендую этот автомобиль, - отметил Губернатор. - Звук гоночного автомобиля – это непередаваемо. Автоспорт – это постоянное развитие для человека в любом возрасте».

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Акценты Дмитрий Азаров

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