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Дмитрий Азаров провел встречу с новым главным тренером баскетбольного клуба «Самара»

3 апреля 2023 12:10
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Дмитрий Азаров провел встречу с новым главным тренером баскетбольного клуба «Самара»

В предстоящем сезоне наставником баскетбольной «Самары» будет Дражен Анзулович, ранее работавший в красноярском «Енисее». Хорватский специалист уже приехал в Самару. Перед подписанием соглашения с руководством клуба и новым главным тренером команды встретился Губернатор Дмитрий Азаров. 

Дражен Анзулович ранее работал в Хорватии, Бельгии, Украине, Литве, Польше и Китае. В России возглавлял пермский «Урал-Грейт». Трижды приводил «Цибону» (Загреб) к победе в чемпионате Хорватии, вместе с «Шарлеруа» побеждал в чемпионате Бельгии, выигрывал Кубки этих стран. Руководил сборной Хорватии. В 2019 году был назначен наставником красноярского «Енисея». Теперь Дражен Анзулович – главный тренер  БК «Самара».

«Хочу пожелать вам успехов. Рассчитываем, что наш клуб будет прибавлять каждый год и, надеюсь, что это движение  вверх будет связано с вашим именем. Хотелось бы также, чтобы вы уделяли внимание юношескому баскетболу в Самарской области», - отметил Губернатор Дмитрий Азаров на встрече с хорватским тренером.      

Дражен Анзулович сообщил, что принял предложение возглавить  БК «Самара», потому что у клуба есть серьезные амбиции сделать хорошую команду, которая будет составлять конкуренцию сильнейшим клубам Единой лиги ВТБ.

«Буду стараться для Самары и всех болельщиков, чтобы сделать такую команду», - заявил Анзулович.  

Хорватский тренер отметил и новый Дворец спорта, в котором проводит своим домашние матчи БК «Самара»: «Когда приезжал в Самару со своим предыдущим клубом то, конечно, обратил внимание на современный Дворец спорта, болельщиков. Надеюсь, что и в предстоящем сезоне  у нас будет горячая поддержка трибун».

Президент БК «Самара» Камо Погосян рассказал, что выбор Дражена Анзуловича в качестве нового главного тренера команды сделан по ряду причин: «Анзулович – тренер амбициозный, и его очень заинтересовал проект нашего клуба. Импонировало, что по ходу сезона «Енисей» под его руководством прибавлял от игры к игре, было видно, что тренеру удалось создать боеспособный коллектив. Хотим вместе с Анзуловичем сделать конкурентоспособную команду, которая будет развиваться, радовать болельщиков результатами и качеством игры. Будем делать все, чтобы наша арена была переполнена на домашних матчах», - подчеркнул Камо Погосян.

С предыдущим наставником БК «Самара» Сергеем Базаревичем сотрудничество было прекращено по окончанию сезона. Под его руководством команда не смогла попасть в плей-офф. 

«К сожалению, не все получилось. Но хочу поблагодарить предыдущий тренерский штаб нашей команды за работу. Был непростой сезон, первый для нашего клуба в Единой лиге ВТБ, но клуб получил определенный опыт», - считает Камо Погосян.  

Президент БК «Самара» рассказал Дмитрию Азарову о ближайших планах клуба и о том, что вместе с новым главным тренером начата работа по комплектованию команды на предстоящий сезон. Глава региона обратил внимание на необходимость уделять внимание местным игрокам.

Дмитрий Азаров, завершая встречу, еще раз пожелал  Дражену Анзуловичу успехов и ярких побед в должности главного тренера «Самары».

«У нас был хороший разговор. Знаю, что Губернатор Самарской области любит баскетбол, и я рад, что этой встречей он показал свое внимание нашей команде. Спасибо ему за поддержку!», - сказал хорватский тренер после встречи с Главой региона. 

 

Теги: Дмитрий Азаров

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