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Дмитрий Азаров наградил призеров турнира по баскетболу 3х3 BasketNights

18 апреля 2022 12:29
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Дмитрий Азаров наградил призеров турнира по баскетболу 3х3 BasketNights

В воскресенье, 17 апреля, в «МТЛ Арене» завершился весенний этап Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3 BasketNights. Сильнейше команды турнира наградил Глава региона Дмитрий Азаров. 

Турнир BasketNights - это уникальный проект, стартовавший летом прошлого года и объединивший любителей баскетбола со всего региона. Одним из идейных вдохновителей проведения соревнований стал Губернатор Дмитрий Азаров. Турнир также был поддержан президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко.  

16 и 17 апреля в «МТЛ Арене» состоялся весенний этап нового сезона турнира BasketNights. Специально для этих соревнований в спорткомплексе был уложен баскетбольный корт олимпийского уровня.  Победителями турнира стали KBL (категория «женщины»), «Сызрань» («мужчины, претендент»), «Пес его знает» («мужчины, мастер»). Победителей наградил Дмитрий Азаров: «Хочу всех поздравить с этим праздником баскетбола, где есть победители, но нет побеждённых. Потому что все, кто участвовал, я уверен, получил массу удовольствия от спорта и любимой игры - баскетбола, от общения друг с другом».

В категории «мастер» помимо команд из Самары, Сызрани, Чапаевска и Новокуйбышевска участвовали спортсмены из Москвы – «Sharks 1st», ставшие в итоге бронзовыми призерами. «Самарская область – один из самых баскетбольных регионов страны. Здесь уделяют столько внимания развитию баскетбола, такая поддержка. Приятно было принять участие в турнире: отличная организация, современный и удобный корт, сильные соперники», - поделился впечатлениями Павел Ратнер из «Sharks 1st». 

Впереди - летний масштабный этап Лиги BasketNights. Он соберет команды со всей области, матчи будут проходить в разных городах, а сильнейшие по итогам предварительных туров встретятся в суперфинале. 

«Лиге BasketNights - быть! Лето - это, конечно, главный баскетбольный сезон. Мы вместе хотим сделать так, чтобы турнир прошел по всей территории Самарской области. Новые спортивные площадки, которые мы открываем по всему региону, уверен, соберут массу ребят, - сказал Дмитрий Азаров. - И в такой же, по-настоящему драйвовой обстановке, я надеюсь, пройдёт летний турнир BasketNights. Нет сомнений, что он вызовет массу эмоций и большой интерес команд не только нашего региона. Давайте устроим настоящий праздник баскетбола в нашей Самарской области!»

Вице – президент федерации баскетбола Самарской области Камо Погосян подчеркнул, что уровень проведения турнира BasketNights будет повышаться: «Наша задача - организовывать Лигу Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3 BasketNights все лучше и лучше, привлекать не только самарские команды, но и из других регионов. И важно, что, помимо проведения различных соревнований, мы продолжим строить новые баскетбольные площадки в различных городах и районах нашей губернии, чтобы у большего числа ребят была возможность играть».  

Теги: Дмитрий Азаров

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