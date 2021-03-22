Для самарского дворца спорта закупят 100 пар коньков

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Управление капитального строительства Самарской области объявило закупку на поставку спортинвентаря для строящегося дворца спорта. Сумма госконтракта составила около 49 миллионов рублей.

— В числе прочего планируется приобрести 100 пар фигурных коньков, один пьедестал победителей, 30 клюшек, 20 шайб, 1 хоккейную тактическую доску, 2 имитатора вратаря, 3 судейских свистка, 15 баскетбольных мячей, 4 станка для заточки коньков, 3 велотренажера, 20 хореографических станков, — следует из документации закупки.



Строительство дворца спорта началось осенью 2018 года. Его запланировали открыть уже в этом году. Например, на фасаде уже восстановили советское панно с хоккеистами. Строители уже начали внутренние отделочные работы.

Во дворце добавят площадку для керлинга, конгресс-холл. Количество зрительских мест увеличат: в основном зале их будет 5000, а в конференц-блоке — 800, пишет 63.ру.

Фото: Pixabay.com