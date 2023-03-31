Дарья Арзамасцева из Самарской области выиграла первенство России по подводному плаванию

108

В Томске прошло первенство России по подводному спорту. В нем приняли участие более 400 пловцов из 23 регионов Российской Федерации. Помимо медалей были разыграны путевки на первенство мира, которое пройдет с 23 по 29 июня в египетском Каире.



В составе сборной 63 региона выступили 9 спортсменов. По итогу турнира Дарья Арзамасцева (тренер - Пепелышев Д.В.) завоевала 4 медали:



50 м плавание в ластах (00:17,93) - золото;

100 м плавание в ластах (00:39,92) - серебро;

200 м плавание в ластах (01:33,70);

50 м ныряние в ластах (00:17,20).

Фото: минспорта СО