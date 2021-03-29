Число участников растет: Центры детского творчества присоединяются к Гимнастраде

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Число участников из Самарской области, подавших заявки на участие в общероссийском фестивале гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений, растет. В рамках Гимнастрады команды будут выступать в одном из трех направлений: «Общая гимнастика», «Гимнастические виды спорта» и «Танцевальный марафон».

Свой номер на региональный этап соревнований готовит и команда центра детского творчества «Металлург» из Самары. По словам педагога дополнительного образования центра детского творчества «Металлург» Нины Брюхановой, заявку они подали в рамках номинации «Танцевальный марафон», возрастная категория – 10-12 лет. «Танцуем под народную болгарскую музыку – хороводную. Готовились серьезно, тренировки проходили практически каждый день. Так как соревнования связаны с гимнастикой, составляли программу, отрабатывали растяжки, синхронность. .Хотим показать свой хороший результат, работаем, стараемся, надеемся, что пройдем дальше в конкурсе», - говорит она. Команду назвали соответвенно - «Фортуна».

Заявки на участие в Гимнастраде можно направить в оргкомитет до 31 марта. Согласно условиям соревнований, возраст участников – от 5 до 28 лет, в составе команды должно быть не менее 10 человек. Лучшие коллективы продемонстрируют свои выступления очно 13-14 апреля в Самаре, а победители отправятся в Москву – участвовать во всероссийском финале Гимнастрады. Соревнования организует Международная академия спорта Ирины Винер в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Решение о том, что Гимнастрада будет проводиться в Самарской области, было принято по итогам встречи Губернатора Дмитрия Азарова с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер – Усмановой.

С Положением о Гимнастраде можно ознакомиться по ссылке.